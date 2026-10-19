Tiêm kích F-16 Ukraine gặp bất lợi khi đánh chặn UAV cảm tử Nga

Do thiếu các hệ thống phòng không mặt đất đủ tin cậy, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine đang buộc phải sử dụng tất cả những gì còn lại, bao gồm cả tiêm kích F-16 để chống lại các máy bay không người lái cảm tử thuộc dòng Geran của Nga.

Theo ghi nhận, tiêm kích phương Tây trong Không quân Ukraine đang trong tình trạng cạn kiệt tên lửa không đối không, vì vậy các phi công buộc phải sử dụng pháo tự động gắn trên máy bay để giao chiến, thực tế trên buộc họ phải tiếp cận mục tiêu gần hơn.

Đã ghi nhận tình trạng phi công Ukraine thường khai hỏa vũ khí khi ở rất gần UAV, điều này gây ra bất cập, khiến bản thân một số tiêm kích bị trúng mảnh đạn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia quân sự cũng nhận thấy tiêm kích hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon do Mỹ sản xuất không phù hợp lắm cho những nhiệm vụ như vậy, chủ yếu do thiết kế của chúng.

Dòng chiến đấu cơ này khá đặc biệt khi có một cửa hút khí kích thước lớn, không có cơ chế che chắn và không thể điều chỉnh được, nằm ngay dưới thân chiếc máy bay.

Điều này biến chiếc tiêm kích Fighting Falcon thành một"máy hút bụi trên không" thực thụ, khi cửa hút khí như một "cái miệng", dễ dàng hút những mảnh vụn nhỏ vào trong, có thể phá hủy cánh quạt động cơ phản lực.

Các mảnh vỡ lớn của máy bay không người lái gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn, và đối với dòng tiêm kích một động cơ như F-16, bất kỳ tổn thất nào đến từ dị vật lọt vào bên trong đều dẫn tới kết cục đó là làm nó bị rơi.

Theo ghi nhận từ chiến trường, xác suất cho thấy cứ 5 phi công thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine thì sẽ có 1 người chạm trán với máy bay không người lái phản lực của Nga.

Phương tiện tấn công cảm tử này hiện đã được nâng cấp đáng kể, có thể được trang bị các hệ thống cung cấp thông tin về tình hình trên không và khả năng phát nổ cận đích khi bị truy đuổi.

Trong cấu hình này, máy bay không người lái cảm tử Geran trở nên đặc biệt nguy hiểm đối với phi công tiêm kích Không quân Ukraine.

Một chiến đấu cơ khi tiếp cận chúng có thể từ kẻ săn đuổi trở thành mục tiêu chính, trong khi đối tượng cố định dưới mặt đất luôn có thể bị phá hủy bởi máy bay không người lái thứ hai hoặc thứ ba.

Đây là những gì giới chức quân sự Ukraine và NATO phải tính tới, bởi nếu không sớm trang bị các loại tên lửa rẻ tiền cho tiêm kích F-16, thiệt hại dự báo sẽ ở mức rất lớn khi UAV cảm tử Nga ngày càng tinh vi hơn.