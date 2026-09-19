Tiêm kích F-16 Mỹ rơi, nghi 'đâm phải chim'

Sự việc xảy ra chiều 17/9 khi tiêm kích F-16C thuộc Không đoàn Tiêm kích số 149 của Không quân Vệ binh Quốc gia bang Texas thực hiện nhiệm vụ huấn luyện gần thành phố Traverse, bang Michigan. Chưa rõ máy bay có mang vũ khí hay không.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phi cơ rơi xuống bãi đất trống và bốc cháy dữ dội. Nhiều mảnh vỡ nằm rải rác gần đường giao thông.

Theo đoạn ghi âm do LiveATC đăng tải, một phi công trong đội hình thông báo với kiểm soát không lưu rằng chiếc F-16 đồng đội gặp sự cố và nói: "Tôi nghĩ anh ta va phải chim".

Phi công đã phóng ghế thoát hiểm thành công và được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong trạng thái tỉnh táo.

Người này sau đó được đưa tới bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe. Cảnh sát bang Michigan không ghi nhận người dưới mặt đất bị thương.

Giới chức hạt Grand Traverse ban hành lệnh sơ tán trong phạm vi 1,5 km quanh hiện trường. Người dân được yêu cầu trú ẩn trong nhà, đóng cửa sổ và các lỗ thông khí, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng ứng phó khẩn cấp.

Không đoàn Tiêm kích số 149 cho biết vụ việc đang được điều tra và thông tin chi tiết sẽ được công bố khi điều kiện cho phép.

Theo chuyên trang hàng không quân sự Aviationist, hiện trường vẫn có thể nguy hiểm ngay cả khi máy bay không mang vũ khí và lượng lớn nhiên liệu.

Một trong những mối đe dọa là hỗn hợp H-70, gồm 70% hydrazine và 30% nước, được sử dụng để vận hành hệ thống điện và máy phát khẩn cấp trên tiêm kích F-16 khi động cơ chính ngừng hoạt động.

Hydrazine là chất lỏng không màu, độc hại và có mùi gần giống ammoniac. Không quân Mỹ cho biết H-70 bay hơi có thể gây kích ứng mắt và đường hô hấp.

Tiếp xúc trong thời gian ngắn có thể gây run tay, trong khi phơi nhiễm lâu dài có thể dẫn tới suy gan, suy thận, co giật và tử vong.

Nguy cơ từ hydrazine khiến Không quân Mỹ xây dựng quy trình riêng để xử lý các vụ rơi tiêm kích F-16 và những tình huống khẩn cấp có nguy cơ rò rỉ chất này.