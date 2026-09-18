Tiêm kích F-16 Mỹ rơi khi huấn luyện

Tiêm kích F-16 Fighting Falcon. Ảnh: flyajetfighter

Sự việc xảy ra tại hạt Grand Traverse, bang Michigan, ngày 17/9 giờ địa phương (rạng sáng 18/9, giờ Việt Nam). Máy bay rơi gần giao lộ County Road 633 và Blair Townhall Road, khiến giới chức phải phong tỏa giao thông trong khu vực.

Không đoàn Tiêm kích số 149 thuộc Vệ binh Quốc gia Không quân Texas xác nhận phi công đã phóng ghế thoát hiểm, sức khỏe ổn định và đang được điều trị. Cảnh sát bang Michigan cho biết không ghi nhận thêm người bị thương.

“Tiêm kích F-16 Fighting Falcon của Không đoàn Tiêm kích số 149 đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ từ Trung tâm Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Vệ binh Quốc gia ở Alpena thì gặp sự cố vào chiều cùng ngày”, Bộ Quân sự Texas cho biết.

F-16 Fighting Falcon là tiêm kích đa nhiệm một động cơ, nổi bật với khả năng cơ động cao và có thể thực hiện cả nhiệm vụ không đối không lẫn không đối đất.

Dòng máy bay này được General Dynamics phát triển từ thập niên 1970, sau đó chương trình được chuyển giao cho Lockheed Martin và hiện vẫn được quân đội nhiều nước sử dụng.