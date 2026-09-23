Tiêm kích F-16 Mỹ liên tiếp gặp nạn, Ukraine đẩy mạnh chế tạo dòng UAV phản lực Bars

Không quân Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn tiêm kích F-16 xảy ra chỉ trong vòng năm ngày tại Đức và Mỹ. Cùng thời điểm, lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ghi nhận những bước tiến mới trong việc chế tạo phương tiện bay không người lái (UAV) phản lực tầm xa của Ukraine cũng như các diễn biến liên quan đến hợp đồng trực thăng tấn công Mi-28NE của Không quân Iran.

Tiêm kích F-16 Mỹ gặp nạn tại Đức và Michigan trong 5 ngày

Vào chiều 22/9, một tiêm kích F-16 thuộc Không quân Mỹ đã rơi gần căn cứ Spangdahlem ở miền tây nước Đức trong quá trình tiếp cận hạ cánh. Phi công trên chiếc tiêm kích đã kích hoạt ghế phóng thoát hiểm an toàn và được chuyển đến cơ sở y tế để theo dõi. Hiện Không quân Mỹ chưa công bố tình trạng thương tích chi tiết của phi công cũng như nguyên nhân kỹ thuật dẫn đến sự cố.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc biên chế Phi đoàn tiêm kích số 52, đơn vị chuyên vận hành dòng F-16CM tại căn cứ Spangdahlem. Theo thông tin từ truyền thông Đức, phi đội huấn luyện gồm bốn chiếc F-16, trong đó hai chiếc quay trở về căn cứ Spangdahlem và ba phi cơ còn lại phải chuyển hướng hạ cánh xuống căn cứ không quân Ramstein sau khi tai nạn xảy ra gần đầu đường băng. Khu vực máy bay rơi không gây thương vong cho nhân sự dưới mặt đất.

Tiêm kích F-16 cất cánh từ căn cứ Spangdahlem, Đức. Ảnh: Không quân Mỹ

Đáng chú ý, đây là sự cố rơi F-16 thứ hai của quân đội Mỹ trong vòng chưa đầy một tuần. Trước đó, vào ngày 17/9, một máy bay F-16 thuộc Phi đoàn tiêm kích 149 của Vệ binh Quốc gia Không quân Texas cũng bị rơi tại bang Michigan khi đang thực hiện bài bay huấn luyện. Phi công trong vụ việc này cũng kịp thời phóng dù an toàn. Dữ liệu ghi âm không lưu ban đầu cho thấy giả thuyết máy bay có thể đã va chạm với chim trên không, tuy nhiên hai cuộc điều tra hiện đang được tiến hành độc lập.

Ukraine tăng sản lượng UAV phản lực tầm xa Bars

Trong một diễn biến khác liên quan đến công nghệ tác chiến không người lái, đại diện nhà sản xuất vũ khí Ukraine chia sẻ với tạp chí NV rằng nước này đang đẩy mạnh quy mô chế tạo dòng UAV phản lực mang tên Bars. Doanh nghiệp này tuyên bố sản lượng hiện đã chạm mức khoảng 2.000 chiếc mỗi tháng với nhiều biến thể phục vụ các mục đích tác chiến khác nhau.

UAV Bars của Ukraine trưng bày tại triển lãm MSPO 2026 ở Ba Lan. Ảnh: NV

UAV Bars được thiết kế theo hai nhóm nhiệm vụ chính: dòng tầm trung tích hợp camera quan sát do con người điều khiển và phiên bản tấn công tầm xa tự động định vị theo tọa độ. Theo số liệu kỹ thuật do phía phát triển công bố trên trang Militarnyi, dòng máy bay không người lái này sở hữu các thông số đáng chú ý:

Tải trọng chiến đấu: khoảng 60 kg.

Tầm hoạt động: vượt mốc 1.000 km.

Tốc độ tối đa: lên tới 700 km/h nhờ trang bị động cơ phản lực.

Tuy vậy, giới chuyên gia phân tích quân sự từ trang Defense Express nhận định việc duy trì và mở rộng sản lượng Bars có thể vấp phải rào cản từ nguồn cung động cơ phản lực cỡ nhỏ. Dù Ukraine đã nỗ lực nội địa hóa và bắt đầu giai đoạn thử nghiệm cuối cùng cho mẫu động cơ phản lực tự chế tạo, linh kiện này hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào chuỗi cung ứng bên ngoài.

Nghi vấn chuyển giao trực thăng tấn công Mi-28NE cho Iran

Tại khu vực Trung Đông, các báo cáo phân tích hồ sơ công nghiệp quốc phòng từ trang tin quân sự UNITED24 cho biết Iran có thể đã hoàn tất việc tiếp nhận lô 24 trực thăng tấn công Mi-28NE từ phía Nga. Đây là chương trình nâng cấp khí tài không quân lục quân quan trọng của Tehran nhằm thay thế phi đội AH-1J SeaCobra đã vận hành nhiều thập kỷ.

Trực thăng tấn công Mi-28 trong quá trình sản xuất tại Nga. Ảnh: Nguồn mở

Hồ sơ cho thấy hợp đồng xuất khẩu được ký kết thông qua tập đoàn trung gian nhà nước Rosoboronexport từ ngày 29/6/2020 dưới mã định danh dự án chuyên biệt. Nhà máy Rostvertol chịu trách nhiệm chế tạo khung thân và hệ thống vũ khí, song hành cùng công ty Dinamika chuyên cung cấp buồng lái mô phỏng trên nền tảng chuyển động đa trục phục vụ đào tạo phi công.

Mặc dù tài liệu theo dõi hợp đồng ghi nhận các lô linh kiện tiếp tục được xử lý trong giai đoạn 2026 - 2027, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa xuất hiện bằng chứng hình ảnh hoặc thông báo chính thức xác nhận sự hiện diện thực tế của một phi đội Mi-28NE hoàn chỉnh trong các hoạt động tác chiến hay diễn tập công khai của lực lượng vũ trang Iran.