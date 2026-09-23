Tiêm kích F-16 của Mỹ rơi gần căn cứ không quân tại Đức

Theo thông báo từ văn phòng báo chí của căn cứ, phi công hiện đang được chăm sóc y tế. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc tiêm kích đang trong quá trình tiếp cận hạ cánh sau khi tham gia một bài huấn luyện cùng phi đội gồm 4 chiếc F-16. Cơ quan kiểm soát không lưu Đức xác nhận hai máy bay vẫn ở lại khu vực huấn luyện, trong khi hai chiếc còn lại trên đường trở về căn cứ Spangdahlem thì một chiếc gặp sự cố.

"Hai máy bay vẫn còn ở khu vực huấn luyện, trong khi hai chiếc đang trên đường trở về căn cứ không quân Spangdahlem. Một trong hai chiếc tiêm kích này được cho là đã rơi trong quá trình tiếp cận hạ cánh", người phát ngôn cơ quan kiểm soát không lưu Đức cho biết.

Ba chiếc F-16 còn lại trong buổi huấn luyện sau đó đã chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống căn cứ không quân Ramstein gần đó.

Hiện trường vụ tai nạn. Video: TASS

Tại hiện trường, chiếc tiêm kích rơi xuống khu vực sân golf nằm trong vành đai an ninh của căn cứ, gần làng Binsfeld thuộc vùng Eifel, bang Rhineland-Palatinate. Nhiều lực lượng ứng phó khẩn cấp bao gồm lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã nhanh chóng được triển khai.

Căn cứ không quân Spangdahlem nằm cách thành phố Trier khoảng 30 km về phía bắc và cách biên giới Luxembourg khoảng 24 km, là nơi đóng quân của Không đoàn Chiến đấu số 52 thuộc Không quân Mỹ nhằm hỗ trợ các sứ mệnh của Mỹ và NATO tại Châu Âu.

Căn cứ này hiện có một phi đội gồm khoảng 20 máy bay F-16, quy tụ khoảng 5.000 quân nhân, nhân viên dân sự cùng gia đình, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 700 đến 800 lao động người Đức. Mỗi chiếc F-16 gặp nạn có giá trị ước tính từ 60 triệu đến 80 triệu USD.

Vụ việc diễn ra chưa đầy một tuần sau khi một chiếc F-16 khác thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Texas (Mỹ) gặp sự cố tại quận Grand Traverse, bang Michigan trong một sứ mệnh huấn luyện định kỳ, khi đó phi công cũng nhảy dù an toàn.