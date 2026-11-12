Tiêm kích F-15 Eagle trong Chiến tranh vùng Vịnh 1991: Công trạng làm nên huyền thoại

Ngày 17/1/1991, liên quân do Mỹ dẫn đầu phát động Chiến dịch Bão táp Sa mạc nhằm buộc Iraq rút khỏi Kuwait.

Trong chiến dịch này, Không quân Mỹ triển khai nhiều loại máy bay chiến đấu, trong đó F-15C Eagle đảm nhiệm nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và ngăn chặn máy bay Iraq tiếp cận lực lượng liên quân.

F-15C được lựa chọn nhờ radar AN/APG-63, khả năng bay tốc độ cao và hệ thống tên lửa không đối không.

Máy bay có thể sử dụng tên lửa AIM-7 Sparrow và AIM-9 Sidewinder để giao chiến với mục tiêu ở những cự ly khác nhau.

Các phi vụ tuần tra chiến đấu trên không được tổ chức nhằm bảo vệ máy bay tấn công, lực lượng hỗ trợ và các khu vực hoạt động của liên quân.

Trong giai đoạn đầu chiến dịch, lực lượng không quân Iraq vẫn có một số máy bay chiến đấu như MiG-29, Mirage F1, MiG-23 và MiG-25. T

uy nhiên, khả năng phối hợp tác chiến, hệ thống chỉ huy và năng lực kiểm soát không phận của Iraq bị suy giảm trước các đợt không kích liên quân.

F-15C tham gia nhiều trận giao chiến, sử dụng tên lửa không đối không để đánh chặn máy bay Iraq.

Theo các thống kê được Không quân Mỹ công bố, F-15 Eagle đạt 34 chiến công không đối không trong Chiến tranh vùng Vịnh mà không ghi nhận tổn thất do máy bay đối phương bắn hạ trong các cuộc không chiến.

Thành tích này trở thành một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong lịch sử dòng Eagle.

F-15E Strike Eagle cũng tham gia chiến dịch, nhưng đảm nhiệm vai trò khác với F-15C.

Máy bay thực hiện các nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất, bao gồm hệ thống quân sự, cơ sở hạ tầng và những mục tiêu có giá trị chiến thuật.

Khả năng hoạt động ban đêm cùng hệ thống LANTIRN giúp F-15E tiến hành các phi vụ trong điều kiện khó khăn.

Thành công của F-15 trong chiến dịch không chỉ đến từ đặc tính kỹ thuật. Ưu thế về huấn luyện phi công, tình báo, chỉ huy và kiểm soát không phận, cùng sự phối hợp giữa các lực lượng liên quân, đóng vai trò quan trọng trong kết quả tác chiến.

Chiến tranh vùng Vịnh đã củng cố vị trí của F-15 như một trong những chiến đấu cơ chủ lực của Mỹ. Thành tích thực chiến giúp Eagle trở thành biểu tượng của năng lực chiếm ưu thế trên không, đồng thời tạo cơ sở cho các chương trình hiện đại hóa tiếp theo.