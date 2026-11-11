Tiêm kích F-15 Eagle ra đời từ những bài học đắt giá của Mỹ trên bầu trời Việt Nam

Trong thập niên 1960, Không quân Mỹ nhận thấy các chiến đấu cơ hiện có chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một cuộc chiến trên không quy mô lớn với đối thủ ngang hàng.

Kinh nghiệm từ chiến tranh Việt Nam, cùng sự phát triển của máy bay chiến đấu Liên Xô, đã đặt nền móng cho chương trình chế tạo F-15 Eagle.

Trước đó, máy bay chiến đấu F-4 Phantom II là một trong những nền tảng chủ lực của Mỹ. F-4 có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ đánh chặn đến tấn công mặt đất.

Tuy nhiên, những cuộc đụng độ với MiG-17, MiG-19 và MiG-21 của Không quân Việt Nam cho thấy ưu thế về tốc độ, radar hay tên lửa không tự động bảo đảm chiến thắng.

Khả năng cơ động, huấn luyện phi công và độ tin cậy của vũ khí cũng có ảnh hưởng lớn đến kết quả giao chiến.

Mỹ đồng thời theo dõi sự xuất hiện của các máy bay Liên Xô thế hệ mới, đặc biệt là MiG-25. Washington lo ngại những chiến đấu cơ này có thể làm suy giảm ưu thế của lực lượng không quân Mỹ trong một cuộc xung đột tại châu Âu.

Vì vậy, Không quân Mỹ hướng tới một loại máy bay mới, được tối ưu cho nhiệm vụ không chiến thay vì phải chia sẻ thiết kế cho nhiều vai trò.

Các nghiên cứu về chương trình FX, viết tắt của Fighter Experimental, bắt đầu từ năm 1965. Yêu cầu phát triển dần định hình một chiến đấu cơ có tốc độ cao, tầm hoạt động lớn, radar mạnh và khả năng cơ động vượt trội.

Máy bay cũng cần mang pháo cùng tên lửa không đối không, đủ năng lực giao chiến ở ngoài tầm nhìn lẫn cự ly gần.

Năm 1967, McDonnell Aircraft được lựa chọn tham gia giai đoạn thiết kế tiếp theo. Các đối thủ trong cuộc cạnh tranh gồm North American Rockwell và Fairchild-Republic.

Sau quá trình đánh giá, ngày 23/12/1969, Không quân Mỹ trao hợp đồng phát triển F-15 cho McDonnell Douglas.

Thiết kế được lựa chọn sử dụng 2 động cơ, cánh cố định và cấu trúc tập trung vào khả năng chiến đấu trên không.

Triết lý cốt lõi của chương trình là ưu tiên nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, không để những yêu cầu tấn công mặt đất làm ảnh hưởng đến hiệu suất không chiến.

Ngày 27/7/1972, nguyên mẫu F-15 Eagle thực hiện chuyến bay đầu tiên tại căn cứ Edwards, California.

Đây là cột mốc mở đầu quá trình thử nghiệm của một dòng máy bay sẽ trở thành nền tảng quan trọng trong lịch sử không quân Mỹ.