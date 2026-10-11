Tiêm kích EA-18G Growler mang những vũ khí nào và có thể tự chiến đấu ra sao?

Nhắc đến máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, nhiều người dễ hình dung đây là một "trạm gây nhiễu bay" gần như không có khả năng tấn công.

Thực tế không phải vậy. Được phát triển trên nền tảng máy bay tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, Growler vẫn duy trì khả năng mang vũ khí, tự vệ và tham gia trực tiếp vào một số nhiệm vụ tác chiến.

Một trong những nhóm vũ khí quan trọng nhất của máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler là tên lửa chống radar.

Trong đó có tên lửa chống radar AGM-88 HARM, loại vũ khí được thiết kế để phát hiện và tấn công các nguồn phát radar của hệ thống phòng không.

EA-18G Growler có khả năng mang AGM-88 HARM, biến dữ liệu thu được từ hệ thống tác chiến điện tử thành thông tin phục vụ đòn đánh trực tiếp vào radar đối phương.

EA-18G Growler cũng được tích hợp tên lửa chống radar AGM-88G AARGM-ER, phiên bản tầm xa hơn thuộc gia đình AARGM.

NAVAIR xác định AARGM-ER được phát triển cho các nền tảng gồm máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.

Loại tên lửa này được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ chế áp và tiêu diệt hệ thống phòng không đối phương.

Ngoài tên lửa chống radar, EA-18G Growler còn có khả năng mang tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder và AIM-120 AMRAAM trong các cấu hình phù hợp.

Đây là yếu tố quan trọng bởi máy bay tác chiến điện tử không phải lúc nào cũng hoạt động bên trong một đội hình được bảo vệ tuyệt đối. Khả năng tự vệ giúp EA-18G Growler đối phó với máy bay đối phương nếu bị đe dọa trực tiếp.

Về bom và các loại vũ khí không đối đất khác, cần phân biệt giữa khả năng tương thích của nền tảng với cấu hình đã được tích hợp và sử dụng thực tế.

EA-18G Growler kế thừa nhiều đặc tính mang tải trọng của F/A-18F, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là tác chiến điện tử.

Vì vậy, không nên xem danh sách vũ khí có thể tích hợp trên nền tảng Super Hornet là danh sách vũ khí mà mọi chiếc Growler đều mang trong nhiệm vụ thực tế.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet nằm ở vai trò, chứ không chỉ ở số lượng vũ khí.

F/A-18E/F được tối ưu cho nhiệm vụ chiến đấu và tấn công, trong khi EA-18G Growler dành phần lớn năng lực cho thu nhận tín hiệu, gây nhiễu và chế áp phòng không.

Vì vậy, vũ khí của EA-18G Growler chủ yếu phục vụ hai mục tiêu: tấn công các nguồn phát radar và bảo vệ chính chiếc máy bay.

Nói cách khác, EA-18G Growler không phải một tiêm kích thuần túy, nhưng cũng hoàn toàn không phải một máy bay "không có vũ khí".

Nó có thể gây nhiễu, săn radar và tự bảo vệ khi cần thiết, trong khi vẫn duy trì vai trò đặc biệt trong đội hình không kích.