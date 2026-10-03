Tiêm filler ở spa, người đàn ông hoại tử mũi chỉ sau 24 giờ

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một nam bệnh nhân (gần 40 tuổi) gặp biến chứng nghiêm trọng sau khi tiêm filler nâng mũi. Theo bệnh nhân, anh lựa chọn thực hiện thủ thuật này tại một spa. Tuy nhiên, chỉ sau 24 giờ, vùng mũi bắt đầu sưng đau dữ dội, xuất hiện nhiều mụn mủ và có dấu hiệu hoại tử.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh sau ca xử lý tiêm filler bị hoại tử. Ảnh: BVCC

ThS.BS Vũ Đình Tâm, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết bệnh nhân nhập viện với phần cánh mũi đã bị hoại tử một phần, viêm tấy toàn bộ vùng mũi và chảy dịch mủ liên tục. Sau một tuần tích cực điều trị, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ Tâm, tắc mạch là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất khi tiêm filler. Hiện tượng này xảy ra khi chất làm đầy vô tình được tiêm trực tiếp vào lòng mạch máu hoặc tiêm quá nhiều gây chèn ép mạch máu xung quanh, làm giảm hoặc ngừng dòng máu đến mô. Khi mô bị thiếu máu và oxy kéo dài, quá trình hoại tử sẽ diễn ra rất nhanh.

Vùng mũi là khu vực có hệ thống mạch máu phức tạp, nối liền với các mạch máu quanh mắt và não. Do đó, tiêm filler sai kỹ thuật ở vùng này ngoài nguy cơ gây hư hại mô và để lại sẹo vĩnh viễn, còn có thể dẫn đến các hậu quả nặng nề như mù mắt, đột quỵ, thậm chí tử vong. Ngoài ra, việc tiêm filler trong môi trường không đảm bảo vô trùng tại các spa rất dễ gây nhiễm trùng, áp xe.

Theo TS.BS. Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, người thực hiện tiêm filler cần có chuyên môn về giải phẫu vùng mặt, chỉ định, chống chỉ định, kỹ thuật tiêm và xử trí biến chứng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiêm filler tại các spa, cơ sở cắt tóc, gội đầu hay các địa điểm không được cấp phép hành nghề y khoa, bất chấp những lời quảng cáo giá rẻ hay cam kết "không đau, không biến chứng".

Sau tiêm filler, nếu xuất hiện tình trạng đau dữ dội, đau tăng dần, hoặc da chuyển màu trắng bệch, tím tái, lạnh bất thường, nổi mụn mủ, bọng nước, người bệnh cần được khám ngay. Đặc biệt, các triệu chứng nguy cấp như nhìn mờ, nhìn đôi, giảm thị lực, đau mắt, yếu liệt nửa người, méo miệng hay nói khó là dấu hiệu cảnh báo tổn thương nghiêm trọng, cần được cấp cứu lập tức để tránh di chứng vĩnh viễn.

Để phòng tránh rủi ro, người dân chỉ thực hiện thủ thuật tại bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa được cấp phép, do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề trực tiếp thao tác. Khách hàng cần kiểm tra nguồn gốc, hạn sử dụng của sản phẩm, trao đổi kỹ với bác sĩ về rủi ro và đến ngay y tế kiểm tra khi có bất thường thay vì tự điều trị tại nhà.