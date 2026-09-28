Tiêm chất làm đầy, 10 năm sau gặp biến chứng

Bệnh nhân bị áp xe, nhiễm trùng muộn sau khi tiêm chất làm đầy. Ảnh: BVCC

Trong 2 tháng gần đây, khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình (Bệnh viện trung ương Quân đội 108) liên tiếp tiếp nhận và điều trị 5 trường hợp áp xe vùng mông, vùng ngực có tiền sử tiêm chất làm đầy từ 5-10 năm trước.

Điểm chung của các trường hợp là đều từng thực hiện tiêm chất làm đầy tại cơ sở spa và không có đầy đủ thông tin về loại sản phẩm, nhà sản xuất hoặc nguồn gốc chất đã được đưa vào cơ thể.

Theo các chuyên gia y tế, tiêm chất làm đầy là một thủ thuật thẩm mỹ phổ biến. Tuy nhiên, việc đưa vật liệu từ bên ngoài vào cơ thể vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng. Những bất thường có thể xuất hiện ngay sau khi tiêm, nhưng cũng có trường hợp phát sinh muộn, thậm chí sau nhiều năm.

5 người bệnh nói trên đến khám trong tình trạng sưng đau, viêm và hình thành ổ áp xe tại vị trí từng tiêm chất làm đầy. Khoảng thời gian từ khi thực hiện thủ thuật đến khi xuất hiện biến chứng kéo dài 5-10 năm. Khoảng thời gian này khiến nhiều người ban đầu không nghĩ tình trạng viêm, áp xe hiện tại có liên quan đến mũi tiêm thẩm mỹ đã thực hiện từ nhiều năm trước.

Qua khai thác bệnh sử, các trường hợp đều từng tiêm tại spa nhưng không xác định rõ loại chất đã sử dụng. Người bệnh cũng không có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất hoặc nguồn gốc sản phẩm.

Theo các bác sĩ, việc thiếu thông tin về sản phẩm đã được tiêm có thể gây khó khăn trong quá trình đánh giá loại chất làm đầy, phạm vi tổn thương cũng như lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Các biến chứng muộn sau tiêm chất làm đầy có thể liên quan đến phản ứng viêm, phản ứng dị vật hoặc nhiễm trùng quanh chất liệu đã được đưa vào cơ thể. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể cần phối hợp thăm khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm vi sinh, mô bệnh học và các phương pháp điều trị khác nhau.

Khi ổ áp xe đã hình thành, người bệnh có thể cần được dẫn lưu, lấy bệnh phẩm xét nghiệm, sử dụng kháng sinh theo chỉ định; một số trường hợp cần phẫu thuật loại bỏ tổ chức viêm, hoại tử hoặc vật liệu liên quan. Nếu tổn thương tiến triển nặng, tình trạng viêm nhiễm có thể lan rộng, gây tổn thương da và mô mềm.

Theo Thạc sĩ-bác sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện trung ương Quân đội 108, người bệnh không nên cho rằng đã tiêm chất làm đầy từ nhiều năm trước thì hoàn toàn không còn nguy cơ biến chứng. Khi tại vị trí từng tiêm xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau, khối bất thường, chảy dịch hoặc mủ cần đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa.

Người từng tiêm chất làm đầy cần chủ động thông báo với bác sĩ về tiền sử thẩm mỹ, kể cả khi thủ thuật đã thực hiện từ nhiều năm trước. Những thông tin như thời điểm tiêm, vị trí tiêm, loại sản phẩm và cơ sở thực hiện có giá trị quan trọng trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

Bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo, người từng tiêm chất làm đầy cần lưu ý các biểu hiện bất thường tại vùng đã tiêm, gồm: Sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài hoặc tái phát; xuất hiện khối bất thường hoặc tụ dịch; chảy dịch, chảy mủ; da vùng tiêm đổi màu hoặc loét; sốt hoặc tình trạng viêm tái diễn nhiều lần.

Các bác sĩ cho rằng, người có nhu cầu tiêm chất làm đầy chỉ nên thực hiện thủ thuật tại cơ sở y tế được phép và do người có chuyên môn thực hiện. Trước khi tiêm, cần tìm hiểu rõ sản phẩm, không sử dụng chất làm đầy không rõ nguồn gốc.

Người bệnh cũng nên lưu giữ thông tin về sản phẩm, thời điểm, vị trí tiêm và cơ sở thực hiện để có thể cung cấp cho bác sĩ khi cần.

Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời. Không nên tự ý chích, nặn, dẫn lưu tổn thương hoặc sử dụng thuốc theo kinh nghiệm, bởi việc xử trí không phù hợp có thể làm tổn thương tiến triển và gây thêm khó khăn cho quá trình điều trị.