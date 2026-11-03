Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn tại nút giao thông và đường dẫn vào Cụm công nghiệp An Mơ

Cụm công nghiệp này nằm ở khu vực giáp ranh giữa phường An Nhơn Nam và xã An Nhơn Tây, trong đó, đường vào CCN từ QL 19 thuộc địa phận thôn Nhơn Tân (xã An Nhơn Tây). Dù đã đi vào hoạt động từ nhiều năm trước, nhưng đến đầu năm 2026, đoạn đường từ QL 19 dẫn vào cổng CCN mới được xây dựng bằng bê tông xi măng.

Hạ tầng giao thông ngã ba quốc lộ 19 và đường vào Cụm công nghiệp An Mơ (xã An Nhơn Tây) còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Tuy nhiên, phần đường dài hơn 2 m tiếp giáp với QL 19 lại chưa được xây dựng, bề mặt vẫn là đá dăm. Do các phương tiện ra vào CCN chủ yếu là xe có tải trọng lớn nên mặt đường bị biến dạng, hình thành nhiều hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Huỳnh Văn Mỹ (thôn Nhơn Tân, xã An Nhơn Tây) cho biết: Xe đầu kéo, xe tải chở hàng từ các nhà máy trong CCN đi ra QL 19 thường cuốn theo đất đá ra mặt đường. Vào mùa nắng, bụi bặm ảnh hưởng đến các hộ dân ở khu dân cư 2 thôn Nhơn Tân (xã An Nhơn Tây) và Thọ Lộc (phường An Nhơn Nam). Vào mùa mưa, mặt đường đọng nước, lầy lội.

“Vào mùa mưa, các hố sâu tại ngã ba đọng nước, nhiều người không biết nên đi xe qua rất dễ xảy ra tai nạn. Cách đây 1 tuần, một học sinh đi xe đạp điện do tránh xe tải đi ra từ CCN đã sụp xuống hố, mất lái rồi lao vào tường rào nhà dân. Nhiều năm qua, bà con lo lắng, phản ánh về địa điểm này nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được giải quyết” - ông Mỹ nói.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công ty TNHH BOT 36.71 (Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng, đơn vị quản lý tuyến QL 19) cho biết: Nút giao này tồn tại nhiều bất cập về hạ tầng giao thông do CCN trước đây đi vào hoạt động khi chưa được đấu nối với QL 19. Tình trạng này ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan khu vực và an toàn giao thông trên tuyến, nhất là việc di chuyển của người đi xe máy theo hướng Tây - Đông.

Từ phản ánh của người dân, đơn vị sẽ làm việc, đề nghị chủ đầu tư CCN là Công ty CP Đầu tư Thương mại Tổng hợp Trường Thịnh triển khai thi công đấu nối theo đúng thủ tục quy định, đồng thời khắc phục những bất cập nêu trên.