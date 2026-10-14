Xã hộiGiao thông

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ công trình xây dựng

Công trình xây dựng trên tuyến đường Hà Huy Tập, thuộc Tổ dân phố Phan Thiết 18, phường Minh Xuân (sát Trung tâm Thương mại Vincom) có nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông khi không có biện pháp bảo vệ từ trên cao. Đây là tuyến đường khá đông người qua lại vào giờ tan tầm, lại đúng vị trí các phương tiện dừng đỗ đèn đỏ.

Báo Tuyên Quang
Gốc
Ảnh chụp lúc 16h ngày 13/10/2026

Ảnh chụp lúc 16h ngày 13/10/2026

PV: Bảo Trân

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/ong-kinh-phong-vien/202610/tiem-an-nguy-co-mat-an-toan-tu-cong-trinh-xay-dung-27e7d55/