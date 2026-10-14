Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ công trình xây dựng

Đến ngày 30/9, tỷ lệ người dân Lào Cai được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí đạt 93,5%, vượt mục tiêu 75% đề ra cho quý III. Trong tổng số 105 chỉ tiêu được giao, có 77 chỉ tiêu đạt hoặc vượt tiến độ. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,46%, mức độ hài lòng của người bệnh đạt 97,4%. Những kết quả này tạo cơ sở để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.