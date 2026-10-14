Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ công trình xây dựng
Công trình xây dựng trên tuyến đường Hà Huy Tập, thuộc Tổ dân phố Phan Thiết 18, phường Minh Xuân (sát Trung tâm Thương mại Vincom) có nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông khi không có biện pháp bảo vệ từ trên cao. Đây là tuyến đường khá đông người qua lại vào giờ tan tầm, lại đúng vị trí các phương tiện dừng đỗ đèn đỏ.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/ong-kinh-phong-vien/202610/tiem-an-nguy-co-mat-an-toan-tu-cong-trinh-xay-dung-27e7d55/