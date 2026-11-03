Tiêm 100 nhóm chất kích thích tăng trưởng để làm đẹp, hậu quả khiến cô gái trầm cảm suốt 2 năm

Một cô gái trẻ tại Thâm Quyến (Trung Quốc) rơi vào tình trạng khủng hoảng cả về ngoại hình lẫn tinh thần sau khi tiêm khoảng 100 nhóm chất kích thích tăng trưởng vào mặt để làm đẹp. Từ mong muốn sở hữu diện mạo trẻ trung, cô phải đối mặt với tình trạng gương mặt sưng phồng, biến dạng nghiêm trọng, tốn gần 200.000 nhân dân tệ (khoảng 775 triệu đồng) để khắc phục nhưng vẫn không đạt kết quả như mong muốn.

Theo Hong Kong 01 ngày 1/11, dẫn thông tin từ Ningbo Evening News, nhân vật trong câu chuyện là một phụ nữ họ Tiêu, sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022, khi mới 23 tuổi, cô đã thực hiện khoảng 10 lần tiêm chất kích thích tăng trưởng tại một cơ sở thẩm mỹ ở Cám Châu, tỉnh Giang Tây. Tổng cộng, lượng chất được tiêm vào vùng mặt lên tới khoảng 100 nhóm.

Ban đầu, Tiêu chỉ mong muốn cải thiện nhan sắc. Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, cô bắt đầu nhận thấy gương mặt có những thay đổi bất thường. Các vùng trên khuôn mặt liên tục sưng phồng, phát triển mất kiểm soát, khiến diện mạo ngày càng mất cân đối. Tình trạng này được gọi là hiện tượng "mặt bánh bao" (mặt bị phồng, đầy đặn quá mức), khiến gương mặt trở nên biến dạng và thiếu tự nhiên.

Không chấp nhận tình trạng ngoại hình ngày càng nghiêm trọng, Tiêu bắt đầu hành trình tìm kiếm các phương pháp khắc phục. Tháng 7/2023, cô đến một cơ sở tại Thượng Hải để thực hiện hút bỏ chất làm đầy, với chi phí hơn 30.000 nhân dân tệ. Thế nhưng, kết quả không những không cải thiện mà gương mặt còn sưng phồng hơn trước.

Sau đó, thông qua sự giới thiệu của một người môi giới dịch vụ y tế, Tiêu tiếp tục tìm đến một cơ sở thẩm mỹ tại Thâm Quyến. Tại đây, cô trải qua 6 lần điều trị bằng phương pháp được quảng cáo là "kim làm mỏng". Phương pháp này ban đầu có mang lại hiệu quả, nhưng chỉ sau khoảng một đến hai tháng, tình trạng cũ lại tái phát. Gương mặt của cô tiếp tục biến dạng, thậm chí trở nên nghiêm trọng hơn.

Tính riêng tại cơ sở thẩm mỹ ở Thâm Quyến, Tiêu đã chi gần 170.000 nhân dân tệ. Cộng với khoản tiền hơn 30.000 nhân dân tệ từng bỏ ra tại Thượng Hải, tổng chi phí khắc phục của cô đã lên tới gần 200.000 nhân dân tệ. Dù tiêu tốn một khoản tiền lớn, cô vẫn không thể lấy lại diện mạo ban đầu.

Đáng chú ý, Tiêu cho biết những cơ sở từng hỗ trợ điều trị cho mình sau đó đều đóng cửa, không thể liên lạc. Cô cũng rơi vào tình cảnh không được hoàn trả khoản tiền đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết. Trong khi đó, người môi giới từng giới thiệu các dịch vụ này đã chặn liên lạc với cô.

Không chỉ chịu tổn thương về ngoại hình, cuộc sống của Tiêu cũng bị đảo lộn trong suốt hai năm qua. Cô cho biết bản thân không thể đi làm, hạn chế giao tiếp xã hội và thường xuyên sống trong trạng thái lo âu, trầm cảm. Hiện tại, cô phải sử dụng thuốc để kiểm soát tình trạng tâm lý.

Sau nhiều lần tìm cách khắc phục không thành công, Tiêu đang chuẩn bị sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.

Câu chuyện của người phụ nữ Trung Quốc một lần nữa khiến dư luận chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn từ các phương pháp làm đẹp thiếu kiểm soát. Mong muốn thay đổi ngoại hình vốn không phải điều xa lạ, nhưng việc lựa chọn cơ sở thẩm mỹ và phương pháp can thiệp không phù hợp có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ về thể chất mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống.