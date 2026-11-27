Theo Page Six, hôm 26/11, Pinkett Smith gây chú ý khi đăng tải lên Instagram loạt ảnh chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ xa hoa. “Đang chuẩn bị cho bữa tối Lễ Tạ ơn tại tổ ấm gia đình... Cầu mong tất cả chúng ta đều đủ sáng suốt để nhận ra rằng mình luôn được nâng đỡ mỗi ngày bởi tình yêu thiêng liêng”, nữ diễn viên chú thích.

Loạt ảnh ghi lại không gian được trang hoàng lộng lẫy tại dinh thự 42 triệu USD của vợ chồng cựu MC show Red Table Talk. Căn phòng rộng rãi được biến thành không gian ấm cúng mang đậm sắc thu, với một cổng vòm khổng lồ làm từ cỏ pampas, những tán cây phủ sắc lá cam và vàng rực rỡ cùng nhiều loại bí ngô màu cam, kem và vàng ánh kim. Xung quanh những chiếc bàn ăn tròn là các ghế bọc nệm màu kem. Bàn tiệc cũng được trang trí bằng nến và những món đồ mang chủ đề mùa lễ hội.

Dân mạng bày tỏ thích thú trước không gian tiệc hoành tráng tại gia đình Will Smith. Nội thất dinh thự xa hoa của cặp vợ chồng nổi tiếng cũng trở thành đề tài được quan tâm, bàn luận.

Vợ chồng Smith trang hoàng dinh thự dịp Lễ Tạ Ơn. Ảnh: FilmMagic, IGNV.

Theo Page Six, trước đó vài ngày, đám cháy lớn bùng phát tại nhà kho trong khu điền trang rộng khoảng 150 mẫu Anh của họ ở Calabasas, California.

“Không có ai bị thương. Nguyên nhân vụ cháy là sự cố ngoài ý muốn”, người phát ngôn của đồn cảnh sát Malibu/Lost Hills chia sẻ với truyền thông vào thời điểm đó.

Đại diện Sở Cứu hỏa hạt Los Angeles xác nhận đám cháy bùng phát tại một nhà kho có kích thước khoảng 6x12 m và được dập tắt trong chưa đầy một giờ. Những đoạn video do Page Six thu thập cho thấy lực lượng cứu hộ khẩn trương có mặt tại hiện trường, trong khi những cột khói lớn bốc lên phía trên khu điền trang.

Đây không phải lần đầu khu dinh thự của gia đình Smith xảy ra hỏa hoạn. Biệt thự rộng lớn của cặp đôi từng phải cải tạo sau một vụ cháy ở tầng hầm vào năm 2021.

Năm 2018, ngôi sao The Fresh Prince of Bel-Air cũng từng bày tỏ lo ngại cho ngôi nhà của gia đình khi trận cháy rừng Woolsey tàn phá nhiều khu vực ở miền Nam California.

Will Smith mua khu đất vào năm 2003. Dinh thự gồm 6 phòng ngủ, 13 phòng tắm của hai vợ chồng hoàn thành vào năm 2010. Năm 2011, dinh thự hoành tráng này xuất hiện trên tạp chí Architectural Digest, hé lộ không gian bên trong căn nhà được thiết kế và xây dựng riêng cho gia đình tài tử. Vợ chồng Smith từng rao bán bất động sản này với giá 42 triệu USD, nhưng cuối cùng quyết định giữ lại.