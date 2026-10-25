Tiệc thời trang ở concert BigBang: Từ mũ lông đến túi Chanel độc bản

Đêm diễn đầu tiên của concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 24/10 thu hút đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh không khí âm nhạc, khu vực trước sân vận động còn trở thành điểm hẹn thời trang, nơi fan thể hiện cá tính qua những bộ trang phục được đầu tư kỹ lưỡng và phụ kiện tự thiết kế. Từ phong cách nổi loạn đến ngọt ngào, tinh nghịch, mỗi outfit mang một ý tưởng riêng, cho thấy sự sáng tạo của người trẻ trong cuộc hẹn cùng thần tượng.

Thy Nhã (22 tuổi), bay từ Mỹ về Việt Nam để tham dự đêm nhạc, tự lên ý tưởng phối đồ với tóc giả vàng chóe làm điểm nhấn. Cô kết hợp trang phục đen cùng kính râm bản lớn, vòng tay kim loại và loạt phụ kiện mang màu sắc hài hước. Đặc biệt, chiếc túi in hình gương mặt biểu cảm, đính sticker nhỏ cùng chiếc lightstick BigBang màu vàng khiến tổng thể thêm tinh nghịch.

Lấy cảm hứng từ phong cách của G-Dragon, Việt Hoàng (27 tuổi, TP Huế) tự lên ý tưởng cho bộ trang phục với sắc đỏ bao trùm. Áo khoác đỏ, dây chuyền đính đá cùng chiếc mũ lông cỡ lớn và đôi giày phủ lông tạo nên diện mạo nổi bật. Lớp áo lưới trắng bên trong và kính râm càng gợi liên tưởng đến những tạo hình sân khấu phá cách của nam ca sĩ.

Không chỉ Việt Hoàng, sắc đỏ phủ sóng từ trang phục, phụ kiện đến mái tóc người hâm mộ, biến gam màu này thành tuyên ngôn thời trang riêng trước giờ concert.

Sắc vàng và đỏ tạo nên vẻ ngoài nổi bật cho một khán giả nữ. Chiếc mũ lưỡi trai vàng ăn ý với thắt lưng bản lớn, trong khi mái tóc đỏ burgundy và túi đeo vai cùng tông khiến bộ trang phục thêm bắt mắt. Cô phối áo bóng rổ xanh lá in số 09 với quần jeans xanh đậm chấm bi trắng, hoàn thiện phong cách streetwear bằng khuyên tai hình ngôi sao và loạt phụ kiện kim loại.

Trong khi đó, chiếc túi Chanel của Liu Fen (31 tuổi, Trung Quốc) dễ khiến người qua đường phải ngoái nhìn bởi loạt chi tiết được cá nhân hóa theo cảm hứng từ G-Dragon. Trên nền túi đen, cô sắp đặt tên album Übermensch, họa tiết hoa cúc đặc trưng, hình ảnh các thành viên, sticker và những dòng chữ nhiều màu sắc. Món phụ kiện hàng hiệu vì thế trở thành nơi Liu Fen thể hiện tình yêu với nhóm, đồng thời cho thấy sự sáng tạo của người hâm mộ trong cách biến đồ dùng cá nhân thành dấu ấn riêng.

Hồng Thanh (28 tuổi, TP Cần Thơ) cũng gây chú ý với chiếc túi xách "độc bản". Cô dành nhiều tâm sức cho chiếc túi da nâu, tự tay vẽ lên đó tên BigBang, VIP (tên cộng đồng fan BigBang), tên các thành viên cùng những họa tiết rực rỡ. Kết hợp với món phụ kiện này, cô chọn trang phục đen, kết hợp khăn voan trắng đính hoa cúc để tạo sự tương phản giữa nét dịu dàng và cá tính.

Hoàng Nhi (26 tuổi, TP.HCM) bay ra Hà Nội từ thứ Năm (22/10) để tham dự concert BigBang. Cô chuẩn bị áo in họa tiết gắn với nhóm, kết hợp cùng chiếc mũ bandana đen đính sao và hàng khuy bạc.

Điểm nhấn nằm ở bộ móng được thiết kế riêng cho dịp này. Nền móng đen ánh nhũ, bạc chrome xen lẫn những họa tiết nhiều màu và charm ngôi sao vàng nổi bật. Đặc biệt, con số 20 trên móng tay là chi tiết Nhi dành để kỷ niệm 20 năm của BigBang.

Những chiếc móc khóa len hình G-Dragon đội vương miện đỏ và hoa cúc trắng được Phương Anh (25 tuổi, Hà Nội) treo bên hông quần, tạo nét tinh nghịch trên tổng thể trang phục đậm chất đường phố. Cô tự phối áo đen, quần jeans rách cùng áo khoác xanh đậm thêu họa tiết dây vàng và thắt lưng da đính đinh kim loại. Trước khi đến concert, Phương Anh dành 2 tiếng trang điểm để hoàn thiện diện mạo theo phong cách nổi loạn, cá tính.

Nhóm bạn của Nam Phương (32 tuổi, TP.HCM) tự lên ý tưởng trang phục theo phong cách công chúa, lấy váy bồng và vương miện làm điểm nhấn.

Một người chọn thiết kế xanh tím chất liệu lông xù, phối thắt lưng đỏ bản lớn cùng các móc khóa thú bông, người còn lại nổi bật trong chiếc váy đỏ nhiều tầng, đính chi tiết lấp lánh và nơ lớn ở eo.

Tấm khăn móc len xanh lá với họa tiết hoa cúc trắng, vàng vốn được Mỹ Vân (29 tuổi, TP.HCM) mua từ lâu, tình cờ được cô tìm lại trong tủ đồ và tận dụng làm phụ kiện cho dịp xem BigBang. Vân phối khăn ngang hông quần túi hộp xanh rêu, kết hợp áo croptop vàng nhạt và boots đen. Sự kết hợp giữa các gam màu cùng sắc độ với chất liệu khác nhau mang đến diện mạo trẻ trung, năng động.

Cách phối màu ton-sur-ton được thể hiện qua các lựa chọn đầy ngẫu hứng. Fan nữ tạo điểm nhấn vàng đồng điệu từ túi tote, ốp điện thoại, giày đến dây đeo, nổi bật trên nền trang phục trắng và chiếc mũ lưỡi trai in tên nhóm nhạc. Trong khi đó, fan nam kết hợp áo phông xanh ngọc oversized với mũ xanh cùng tông, tạo tương phản bằng chiếc khăn đỏ buộc trên đầu.

Một cặp đôi mang đến khoảnh khắc vui nhộn trước giờ concert. Trong khi người vợ diện áo quây kẻ xanh trắng, cầm lightstick và tấm bảng “BIGBANG IS BACK”, chiếc áo phông của người chồng lại gây chú ý với dòng chữ hài hước: “I love my wife and my wife loves BigBang” (Tôi yêu vợ tôi và vợ tôi yêu BigBang). Màn “bắt trend” dí dỏm vừa thể hiện sự ủng hộ của người chồng với sở thích của vợ, vừa cho thấy sức hút của concert có thể trở thành chất liệu gắn kết những câu chuyện đời thường.

Những màn lên đồ sáng tạo đã góp phần tạo nên bức tranh thời trang đa sắc màu trước sân vận động Mỹ Đình trong ngày đầu tiên của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS. Khi đêm diễn thứ hai tiếp tục diễn ra vào ngày 25/10, người hâm mộ được kỳ vọng sẽ mang đến thêm nhiều lựa chọn trang phục táo bạo, những món phụ kiện độc đáo và cách thể hiện tình yêu với BigBang theo dấu ấn riêng.