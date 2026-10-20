Tiếc nuối với diễn viên Khả Ngân

Sinh năm 1997, Khả Ngân bước chân vào lĩnh vực diễn xuất với hình ảnh hot girl boxing trước khi dần khẳng định bản thân qua các dự án truyền hình và điện ảnh. Từ năm 2016, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim thuộc các thể loại khác nhau, từ hành động, hài đến tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, nếu màn ảnh nhỏ mang đến cho Khả Ngân những vai diễn được khán giả nhớ đến, con đường chinh phục điện ảnh của cô lại chưa có bước đột phá tương xứng.

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Khả Ngân từng tham gia Lật mặt 2: Phim trường và Cao thủ ẩn danh năm 2016, tiếp đó là Nàng tiên có 5 nhà (2017). Đáng chú ý, cô còn xuất hiện với vai trò khách mời trong Hai Phượng (2019), tác phẩm hành động đạt thành tích phòng vé nổi bật. Dẫu vậy, thành công thương mại của những bộ phim này không hoàn toàn phản ánh sức hút riêng của Khả Ngân, bởi cô không phải gương mặt giữ vai trò trung tâm trong các dự án nổi bật nhất.

Khả Ngân thành công trên màn ảnh nhỏ nhưng vẫn loay hoay tìm chỗ đứng ở điện ảnh. Ảnh: FBNV

Trong số những phim điện ảnh đảm nhận vai chính, 100 ngày bên em (2018) từng được kỳ vọng sẽ giúp Khả Ngân tạo dấu ấn với khán giả. Đóng cặp cùng Jun Phạm, cô hóa thân thành Ánh Dương, cô gái trẻ phải đối diện với biến cố sức khỏe và những lựa chọn trong tình yêu. Dù câu chuyện có nhiều chất liệu cảm xúc, bộ phim không đạt hiệu quả thương mại như mong đợi. Cùng năm, Yêu em từ khi nào cũng không tạo được tiếng vang đáng kể tại phòng vé. Những cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng vì thế chưa đủ để đưa Khả Ngân trở thành gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt.

Đến Bí mật của gió (2020), nữ diễn viên tiếp tục thử sức với câu chuyện tình cảm pha màu sắc giả tưởng. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ thu về khoảng 2,1 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Sau đó, Sám hối (2021) cũng không tạo được sức bật thương mại. Đáng nói, Khả Ngân không thiếu cơ hội trải nghiệm những dạng vai khác nhau, nhưng các dự án điện ảnh vẫn chưa giúp cô xây dựng được một hình ảnh đủ khác biệt để khán giả nhớ đến bên cạnh những vai diễn truyền hình thành công.

Trái ngược với hành trình nhiều trắc trở ấy, Khả Ngân từng có bước tiến đáng kể trên màn ảnh nhỏ. Vai Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày (2021) giúp cô nhận được nhiều thiện cảm nhờ hình ảnh cô gái trẻ trưởng thành sau những va vấp trong cuộc sống. Tiếp đó, vai Trâm Anh trong Gia đình mình vui bất thình lình tiếp tục đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả truyền hình. Những thành quả này cho thấy Khả Ngân có khả năng tạo được sự kết nối với công chúng khi gặp nhân vật và câu chuyện phù hợp.

Khả Ngân từng tham gia Lật mặt 2: Phim trường của đạo diễn Lý Hải.

Sau gần 5 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Khả Ngân trở lại với Vạn dặm yêu em (2026), dự án hợp tác Việt Nam - Ấn Độ mà cô đảm nhận vai nữ chính. Thế nhưng, bộ phim chỉ thu về khoảng 85 triệu đồng tại phòng vé Việt Nam trước khi rời rạp sau gần ba tuần công chiếu. Kịch bản, chiến lược quảng bá và khả năng cạnh tranh tại rạp đều là những yếu tố cần được xem xét khi đánh giá kết quả này. Dù vậy, thành tích quá khiêm tốn vẫn khiến lần trở lại của Khả Ngân không thể trở thành bước ngoặt như kỳ vọng.

Điều đáng tiếc ở Khả Ngân không đơn thuần nằm ở những bộ phim thất bại về doanh thu, bởi thành tích phòng vé không thể đại diện hoàn toàn cho năng lực diễn xuất. Vấn đề là sau nhiều năm hoạt động, nữ diễn viên vẫn chưa có một vai diễn điện ảnh đủ sức tạo dấu ấn bền vững. Với nền tảng đã xây dựng trên truyền hình, Khả Ngân vẫn còn cơ hội thay đổi cục diện nếu tìm được kịch bản phù hợp, nhân vật có chiều sâu và dự án đủ sức phát huy thế mạnh của mình. Khi đó, hành trình điện ảnh của cô mới có thể mở ra một chương mới thay vì tiếp tục khiến khán giả tiếc nuối.