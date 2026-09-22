Tiếc nuối của Trung Dũng và Cát Tường trước khi công khai 'hẹn hò'

Mới đây, diễn viên Cát Tường gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng diễn viên Trung Dũng và gọi nam diễn viên là “người ấy”. Dòng trạng thái “Hẹn hò với người ấy bàn việc!” nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi cả hai vốn có tình bạn lâu năm, kéo dài hơn ba thập kỷ. Tuy nhiên, màn “hẹn hò” được nữ nghệ sĩ nhắc đến lại không mang màu sắc tình cảm như cách diễn đạt dễ khiến người đọc liên tưởng.

Thực tế, cuộc gặp của hai nghệ sĩ xuất phát từ một dự án chung. Trung Dũng và Cát Tường hiện đồng hành trong chương trình Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả, chính thức lên sóng tập đầu vào tối 20/9. Với hình thức talk show, chương trình khai thác những câu chuyện xoay quanh đời sống thông qua những cuộc trò chuyện, đối đáp giữa hai nghệ sĩ đã có nhiều năm làm nghề.

Sự kết hợp của diễn viên Cát Tường và diễn viên Trung Dũng thu hút sự chú ý từ khán giả. Ảnh: FBNV

Sự kết hợp lần này cũng khiến khán giả thích thú bởi Trung Dũng và Cát Tường vốn có mối quan hệ đặc biệt ngoài công việc. Cả hai từng theo học cùng môi trường sân khấu, quen biết nhau từ những ngày đầu bước vào nghề và duy trì tình bạn suốt hơn 30 năm. Hồi tháng 4/2026, Trung Dũng còn xuất hiện trong vlog của Cát Tường khi hội bạn cũ gặp mặt. Nam diễn viên thoải mái trò chuyện, nấu ăn và sinh hoạt cùng những người bạn đã đồng hành với anh từ thời còn trẻ.

Điều đáng tiếc trong mối quan hệ hơn 30 năm của Trung Dũng và Cát Tường là cả hai đã nhiều lần có cơ hội đứng chung trong các hoạt động nghệ thuật, nhưng lại chưa từng trở thành bạn diễn của nhau trên màn ảnh rộng. Đây cũng là khoảng trống đáng chú ý trong hành trình làm nghề của hai nghệ sĩ.

Trung Dũng có gia tài điện ảnh với nhiều tác phẩm như Thung lũng hoang vắng, Gái nhảy, Võ lâm truyền kỳ, Lạc giới, Xui mà hên và Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh. Trong khi đó, Cát Tường cũng từng góp mặt trong một số phim điện ảnh như Hải Nguyệt, Nhà có 5 nàng tiên, Tía tui là cao thủ và Siêu lừa gặp siêu lầy. Cả hai đều đã có dấu ấn riêng trên màn ảnh rộng, nhưng danh sách tác phẩm của họ lại chưa từng có điểm giao.

Diễn viên Trung Dũng hội ngộ Cát Tường tại quê nhà ở Vĩnh Long.

Ở truyền hình, Trung Dũng và Cát Tường từng có dịp xuất hiện trong cùng một dự án là Hạnh phúc bị đánh cắp năm 2024. Bộ phim quy tụ đông đảo diễn viên hai miền, trong đó có cả Cát Tường và Trung Dũng. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải sự kết hợp mà khán giả có thể chờ đợi trên màn ảnh rộng. Sau nhiều năm quen biết, việc hai nghệ sĩ chưa một lần đóng chung một bộ phim điện ảnh vì thế trở thành một điều khá đặc biệt trong mối quan hệ của họ.

Có lẽ cũng bởi vậy, màn “hẹn hò” để bàn công việc lần này mang một ý nghĩa khác. Thay vì một dự án điện ảnh, Trung Dũng và Cát Tường trước mắt tìm thấy điểm chung trong một format talk show. Sau hơn ba thập kỷ đồng hành, cả hai cuối cùng có một không gian riêng để cùng trò chuyện, tung hứng và khai thác sự thân thiết vốn đã được vun đắp từ những ngày đầu bước vào nghề.

Nếu nhìn lại chặng đường của hai nghệ sĩ, việc chưa từng đóng chung phim điện ảnh có thể xem là một “tiếc nuối” thú vị trong sự nghiệp. Tuy nhiên, khoảng trống ấy cũng mở ra khả năng để khán giả tiếp tục chờ đợi một lần kết hợp khác của Trung Dũng và Cát Tường trên màn ảnh rộng trong tương lai.

Diễn viên Trung Dũng và diễn viên Cát Tường có mối quan hệ thân thiết hơn 30 năm.