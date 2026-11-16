Tiếc nuối của Trại Buôn Người

Sau thời gian dài tạo sức hút tại phòng vé Việt, Trại Buôn Người đang dần đi đến hồi kết của hành trình chiếu rạp. Dù từng có giai đoạn duy trì sức nóng và liên tục gia tăng doanh thu, bộ phim hiện có dấu hiệu hụt hơi rõ rệt, khiến mục tiêu cán mốc 500 tỷ đồng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Theo số liệu phòng vé hiện tại, Trại Buôn Người hôm nay chỉ còn khoảng 48 suất chiếu, bán ra 865 vé. Doanh thu tích lũy của phim đạt gần 496,5 tỷ đồng sau thời gian ra rạp. Như vậy, tác phẩm chỉ còn cách cột mốc 500 tỷ đồng khoảng 3,5 tỷ đồng. Đây vốn là thành tích tưởng chừng nằm trong tầm tay khi bộ phim vẫn duy trì được sức hút trong những tuần đầu công chiếu.

Steven Nguyễn và Minh Kiên trong Trại Buôn Người.

Tuy nhiên, với số lượng suất chiếu và vé bán ra hiện tại, khả năng bứt tốc để hoàn thành mục tiêu này không còn nhiều. Khi vòng đời chiếu rạp bước vào giai đoạn cuối, lượng suất chiếu ngày càng thu hẹp, trong khi sự cạnh tranh từ những tác phẩm mới cũng khiến bộ phim khó duy trì sức mua như trước. Việc dừng lại ngay sát một cột mốc doanh thu đáng mơ ước chắc chắn là điều khiến ê-kíp và khán giả không khỏi tiếc nuối.

Dẫu vậy, sẽ là thiếu công bằng nếu chỉ nhìn vào con số chưa chạm mốc 500 tỷ đồng để đánh giá hành trình của Trại Buôn Người. Ngay từ thời điểm ra mắt, bộ phim đã tạo được sự chú ý đáng kể, trở thành một trong những hiện tượng phòng vé nổi bật. Tác phẩm không chỉ gây bàn luận bởi đề tài khai thác mà còn cho thấy sức hút của một dự án được đầu tư quy mô lớn.

Đáng chú ý, thành công của Trại Buôn Người còn mang ý nghĩa đặc biệt với đạo diễn và ê-kíp sản xuất. Đây là dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu một tổng đạo diễn sở hữu dự án đạt mức doanh thu hàng trăm tỷ đồng với quy mô ấn tượng như vậy. Bên cạnh đó, bộ phim quy tụ dàn diễn viên đông đảo, tạo nên một dự án có độ phủ truyền thông đáng kể và thu hút sự quan tâm của nhiều nhóm khán giả.

Nhiều câu chuyện phản ánh trong phim mang ý nghĩa lớn.

Từ một tác phẩm gây chú ý khi ra rạp đến hành trình tiến sát cột mốc nửa nghìn tỷ đồng, Trại Buôn Người đã có một chặng đường đáng ghi nhận. Dù kết quả cuối cùng có thể không trọn vẹn như kỳ vọng, gần 496,5 tỷ đồng vẫn là thành tích rất đáng nể đối với bộ phim Việt, vượt qua nhiều đối thủ bom tấn trước đó.

Đôi khi, điều đáng tiếc nhất không phải là một tác phẩm không đạt thành tích tốt, mà là việc chỉ còn cách cột mốc lịch sử một khoảng rất ngắn nhưng không đủ sức đi tiếp. Với Trại Buôn Người, 500 tỷ đồng có lẽ sẽ trở thành dấu mốc còn dang dở sau một hành trình phòng vé nhiều tiếng vang.