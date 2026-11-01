Tiếc nuối của nhà vô địch Olympia Đoàn Lê Anh Đức

Anh Đức là quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026. Ảnh: Ngọc Bích.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 kết thúc trưa 1/11 với chiến thắng kịch tính của Đoàn Lê Anh Đức, lớp 12 Sử 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nam sinh giành 240 điểm, cách biệt 60 điểm với người về nhì.

Anh Đức nối tiếp Trần Bùi Bảo Khánh, nhà vô địch ở năm ngoái, cũng là học sinh trường chuyên Hà Nội - Amsterdam.

“Em rất vui khi trường Ams đã bảo vệ ngôi vô địch 2 lần liên tiếp. Em đã làm được”, Đức chia sẻ. Nam sinh nói đây là món quà ý nghĩa em muốn dành tặng cô giáo chủ nhiệm Phạm Ngọc Lan nhân ngày sinh nhật cô.

Vô địch nhưng vẫn còn tiếc nuối

Anh Đức đã có một trận chung kết thăng hoa khi liên tục trả lời đúng và giành điểm từ gói câu hỏi Về đích của các thí sinh khác. Dù vậy, nhà vô địch chia sẻ vẫn có ba khoảnh khắc tiếc nuối trong suốt trận đấu.

Đầu tiên là ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Câu hỏi gợi ý đầu tiên có đáp án "Bác Hồ", Đức đã nghĩ từ khóa có thể liên quan đến chữ "học". Tuy nhiên, do tâm lý lúc đó khá rối, nam sinh lại thiên về đáp án "đi học" nên không dám bấm chuông. Đến khi Gia Bảo đưa ra câu trả lời "Tự học", Đức đã vỗ tay chúc mừng.

“Ngay khoảnh khắc đó, em hoàn toàn chắc là bạn đúng. Bạn đã có những suy luận rất tuyệt vời”, Đức nói.

Khoảnh khắc tiếc nuối thứ hai nằm ở câu hỏi Toán học đầu tiên trong phần thi Về đích của chính mình. Đức đánh giá đây là câu hỏi không quá khó, nhưng vì "hơi ẩu" nên em tính thiếu trường hợp và bỏ lỡ điểm số.

Tình huống cuối cùng là ở câu hỏi Về đích của Thái Dương. Đức cho biết đã nghe được chi tiết "five grams" (5 gram) và nhớ kiến thức này từng xuất hiện trong sách giáo khoa. Nam sinh định bấm chuông giành quyền trả lời, nhưng rồi lại khựng lại vì chưa chắc chắn.

“Dù tiếc nuối, em thấy bản thân đã quyết định đúng khi không đánh cược số phận ở thời điểm đó”, Đức chia sẻ.

Đức tham gia cuộc thi mô phỏng Olympia do câu lạc bộ của trường tổ chức. Ảnh: NVCC.

Dự định học lại gốc môn Toán và đọc nhiều sách hơn

Trước đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, Anh Đức cho biết từ nhỏ, em đã thích tìm hiểu kiến thức ở nhiều lĩnh vực thông qua việc đọc báo, tra cứu Wikipedia, xem video trên YouTube và theo dõi các chương trình đố vui. Năm lớp 6, khi cùng cả nhà xem chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, Đức nhen nhóm ý nghĩ một ngày mình cũng được đứng tại trường quay.

Lên cấp 3, Đức đăng ký cuộc thi mô phỏng Olympia do câu lạc bộ OlympiAms của trường tổ chức. Sau khi giành chiến thắng, nam sinh trở thành đại diện của trường thi Olympia năm nay.

Trần Công Minh - sáng lập của câu lạc bộ OlympiAms - cho biết đã có khoảng 6 tháng đồng hành, làm cố vấn cho Anh Đức trong quá trình chuẩn bị. Minh đánh giá Đức đã có phần thể hiện rất tốt trong trận chung kết, cho thấy tinh thần của học sinh trường Ams khi giỏi toàn diện, kiến thức rộng ở nhiều lĩnh vực.

“Đức là một học sinh thông minh, khả năng ghi nhớ tốt và tư duy nhanh nhạy. Những yếu tố này rất phù hợp với Olympia - thường đặt ra những câu hỏi kiến thức phổ thông, xoay quanh cuộc sống”, Minh Công chia sẻ.

Theo Minh Công, quá trình ôn tập, khó khăn lớn nhất là Anh Đức học chuyên Sử, sở trường các môn khoa học xã hội. Do đó, các môn tự nhiên cũng sẽ có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với tinh thần kiên trì và bền bỉ, học từ bản chất vấn đề, Đức đã thể hiện tốt cả những phần kiến thức tự nhiên trong trận chung kết.

Trong khi đó, Anh Đức cho biết điều tạo nên chiến thắng của em là sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người, cùng với đó là những nỗ lực của bản thân suốt những năm qua. “Khi bước vào trận đấu, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được từ bỏ niềm tin vào bản thân mình”, Đức nói.

Sau Olympia, Anh Đức cho biết em dự định học lại gốc môn Toán và tập trung ôn thi IELTS để chuẩn bị cho hành trình sau này. Nam sinh cũng muốn đọc thêm nhiều sách, bởi đây là đam mê từ nhỏ của em.