Tiếc nuối cho quyết định rời xa của Việt Hương sau 2 năm gắn bó

Việt Hương là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt. Cô hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực sân khấu, hài kịch, truyền hình và điện ảnh. Trong những năm gần đây, Việt Hương có nhiều dấu ấn trên màn ảnh rộng, đặc biệt với các vai diễn trong dòng phim tâm lý, gia đình. Hai lần hợp tác liên tiếp với đạo diễn Khương Ngọc ở Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại giúp nữ nghệ sĩ có thêm những vai diễn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Năm 2024, Việt Hương đảm nhận vai Hai Nhị trong Chị Dâu. Đây là người chị dâu cả, một phụ nữ quyền lực, quán xuyến mọi việc trong gia đình sau khi chồng qua đời. Nhân vật có số phận gai góc, nội tâm phức tạp, đòi hỏi diễn viên phải tiết chế cảm xúc và thể hiện được chiều sâu tâm lý. Hai Nhị không có quá nhiều lời thoại phô trương, nhưng Việt Hương vẫn tạo dấu ấn bằng ánh mắt, cử chỉ và những khoảng lặng giàu cảm xúc.

Việt Hương là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt.

Chị Dâu sau khi ra rạp thu về 113 tỷ đồng. Bộ phim cũng giành các giải thưởng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III, trong đó có giải Kịch bản xuất sắc và Phim Việt Nam hay nhất.

Vai diễn Hai Nhị đồng thời mang về cho Việt Hương nhiều dấu ấn cá nhân. Nữ nghệ sĩ giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2025, Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh tại Giải thưởng Cánh Diều Vàng 2025.

Đến năm 2025, Việt Hương tiếp tục hợp tác với đạo diễn Khương Ngọc trong Cục Vàng Của Ngoại. Lần này, nữ nghệ sĩ vào vai bà Hậu, một người phụ nữ lam lũ, phải bươn chải qua nhiều nghề để lo toan cho cuộc sống của con cháu. Bằng lối diễn tự nhiên, đan xen giữa bi và hài, Việt Hương xây dựng hình tượng người ngoại gần gũi, giàu tình cảm và chạm đến cảm xúc của khán giả.

Cục Vàng Của Ngoại thu hơn 82 tỷ đồng tại phòng vé. Với vai bà Hậu, Việt Hương tiếp tục được ghi nhận khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.

Hai lần Việt Hương đồng hành cùng Khương Ngọc đều để lại những dấu ấn nhất định, từ doanh thu phòng vé đến các giải thưởng danh giá. Vì vậy, nhiều khán giả kỳ vọng nữ nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong dự án điện ảnh tiếp theo của vị đạo diễn này.

Hồng Đào và Việt Hương trong Cục Vàng Của Ngoại.

Thế nhưng đến năm 2026, khi Khương Ngọc công bố Lên Hương, Việt Hương lại không góp mặt trong dàn diễn viên. Sự vắng bóng của nữ nghệ sĩ khiến những khán giả yêu thích dòng phim tâm lý gia đình không khỏi hụt hẫng.

Trong khi đó, Hồng Đào, người từng đồng hành cùng Việt Hương trong các dự án của Khương Ngọc, tiếp tục góp mặt trong Lên Hương. Màn tái ngộ giữa nữ diễn viên và đạo diễn đang cho thấy những tín hiệu tích cực khi bộ phim có khởi đầu thuận lợi tại phòng vé. Sau 5 ngày ra rạp, Lên Hương đã thu gần 40 tỷ đồng. Trên MoMo, tác phẩm được gắn nhãn "siêu phẩm" với điểm đánh giá 9,2/10 từ khán giả.

Dẫu vậy, việc Việt Hương không xuất hiện trong Lên Hương không đồng nghĩa nữ nghệ sĩ khép lại hành trình điện ảnh. Ở thời điểm hiện tại, cô lựa chọn hoạt động nghệ thuật với tần suất và định hướng có chọn lọc hơn, ưu tiên sân khấu kịch nói, công việc kinh doanh và dành thời gian cho gia đình.

Hai năm hợp tác với Khương Ngọc đã mang đến cho Việt Hương những vai diễn đáng nhớ, cùng nhiều thành tích nổi bật. Vì thế, việc mối duyên này không tiếp tục trong Lên Hương ít nhiều để lại sự tiếc nuối. Tuy nhiên, với những dấu ấn đã có, khán giả vẫn có quyền kỳ vọng Việt Hương sẽ trở lại màn ảnh trong một dự án phù hợp, với một vai diễn đủ sức tiếp tục phát huy khả năng diễn xuất của nữ nghệ sĩ.