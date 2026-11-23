Theo PEOPLE, khoảng 18h ngày 21/11 (giờ địa phương), một vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm tổ chức sự kiện Pandora’s Magical Events Venue ở thành phố Parma, bang Ohio, Mỹ, nơi đang diễn ra bữa tiệc mừng em bé sắp chào đời (baby shower).

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ việc khiến nhiều người thương vong, cảnh sát Parma đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa tuyến đường Ridge Road ở cả hai chiều, đoạn từ đường Velma đến Marlborough, để phục vụ công tác điều tra.

Đường Ridge Road ở thành phố Parma, bang Ohio (Mỹ), nơi xảy ra vụ nổ súng khiến 3 người thiệt mạng ngày 21/11. Ảnh: PEOPLE.

Trong thông báo đăng tải trên Facebook, Sở Cảnh sát Parma xác nhận vụ nổ súng khiến nhiều người thương vong, đồng thời khẳng định không còn mối đe dọa đối với cộng đồng.

Theo Cleveland 19 News và Fox 8 News, vụ việc được cho là bắt nguồn từ cuộc đấu súng giữa một thanh niên 19 tuổi, người chuẩn bị lên chức cha, và một người đàn ông 29 tuổi ngay tại bữa tiệc.

Hậu quả, thanh niên 19 tuổi tử vong cùng một người đàn ông 45 tuổi, được xác định là cha của người phụ nữ đang mang thai, và một thiếu nữ 17 tuổi.

Ngoài 3 nạn nhân thiệt mạng, một phụ nữ 39 tuổi bị thương do trúng đạn vào chân. Theo Cleveland 19 News, vết thương của người này không đe dọa đến tính mạng.

Cảnh sát chưa công bố danh tính các nạn nhân. Trong khi đó, người đàn ông 29 tuổi nghi liên quan đến vụ đấu súng đã bị bắt giữ.

Nơi xảy ra vụ án. Ảnh: PEOPLE. ↵

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, lực lượng chức năng đã xác định danh tính hai người tham gia đấu súng và thu giữ vũ khí liên quan.

Đáng chú ý, Fox 8 News đưa tin, sau vụ nổ súng, một cuộc ẩu đả tiếp tục xảy ra tại hiện trường với sự tham gia của khoảng 20–25 người. Một phụ nữ được cho là đã la hét, nói rằng anh trai mình đã thiệt mạng trong vụ việc.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cuộc đấu súng chưa được xác định. Cảnh sát Parma đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Trong thông cáo được New York Post dẫn lại, Sở Cảnh sát Parma gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của các nạn nhân thiệt mạng.