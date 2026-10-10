Tiếc cho Minh Kiên trong phim hơn 300 tỷ

Gần đây, Huỳnh Minh Kiên gây chú ý khi xuất hiện trong Trại buôn người, bộ phim điện ảnh đang dẫn đầu phòng vé Việt. Trong phim, cô đảm nhận vai Út Đẹt, em gái của Ny (Steven Nguyễn). Sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Tây, Út Đẹt vì mong muốn kiếm tiền phụ giúp người thân mà tin vào lời mời tuyển dụng, sau đó bị lừa đưa vào đường dây buôn người xuyên biên giới. Biến cố này khiến Ny bất chấp nguy hiểm lên đường giải cứu em gái.

Để hóa thân thành Út Đẹt, Minh Kiên xuất hiện với tạo hình lấm lem, quê mùa, khác xa hình ảnh chỉn chu thường thấy. Trên màn ảnh, cô có ngoại hình và thần thái khá phù hợp với nhân vật. Gương mặt trẻ, đôi mắt to cùng vẻ hiền lành giúp người đẹp thể hiện hình ảnh một thiếu nữ miền quê ngây thơ, ít trải nghiệm.

Ở những phân đoạn đối diện nguy hiểm, Minh Kiên phần nào truyền tải được sự hoang mang, sợ hãi của Út Đẹt. Những khoảnh khắc tương tác với Steven Nguyễn cũng góp phần khắc họa tình cảm anh em, tạo sự đồng cảm nhất định. Dù vậy, diễn xuất của Minh Kiên nhìn chung vẫn còn hạn chế. Ở những phân đoạn đòi hỏi cảm xúc mạnh, cô chủ yếu thể hiện qua nét mặt và tiếng khóc, trong khi cách xử lý tâm lý chưa thực sự thuyết phục.

Một phần hạn chế cũng đến từ kịch bản khi Út Đẹt chủ yếu xuất hiện trong tình thế bị động, xoay quanh việc bị bắt cóc, chịu đựng và chờ anh trai giải cứu. Nhân vật vì thế dễ tạo sự thương cảm nhờ hoàn cảnh bi đát, nhưng chưa có nhiều cơ hội bộc lộ cá tính riêng. Dù cho thấy sự cố gắng, Minh Kiên vẫn cần cải thiện khả năng diễn những cảnh tâm lý nặng.

Huỳnh Minh Kiên sinh năm 2004, được biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023. Sau đó, cô chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thời trang, tham gia các sự kiện, trình diễn catwalk và làm mẫu ảnh. Bên cạnh đó, người đẹp cũng thử sức với ca hát, các chương trình giải trí và theo học diễn xuất. Trước khi có cơ hội đóng phim điện ảnh, Minh Kiên từng góp mặt trong Táo Xuân 2025, chương trình hài kịch phát sóng dịp Tết của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL).

Đầu năm nay, Minh Kiên có vai chính điện ảnh đầu tiên được ra mắt trong Bus: Chuyến xe một chiều của đạo diễn Luk Vân. Cô vào vai Mây, một nữ sinh mang nhiều bí ẩn trong câu chuyện tình cảm pha màu sắc tâm linh. Diễn xuất của người đẹp khi ấy nhận phản hồi trái chiều, đặc biệt ở cách thoại và biểu đạt cảm xúc, dù có một số phân đoạn tương tác khá tốt với Vĩnh Đam. Trước đó, cô từng tiết lộ trượt casting khoảng 20 phim.

Về phong cách thời trang, Minh Kiên có sự thay đổi khá rõ sau khi giành danh hiệu á hậu. Từ khi hoạt động trong showbiz, người đẹp thường xuất hiện với các thiết kế ôm dáng, cắt xẻ hoặc khoe vai trần tại sự kiện. Đời thường, Minh Kiên vẫn ưu tiên cách ăn mặc đơn giản. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, cô cho biết ít mua sắm quần áo mới, thường mặc lại đồ của chị gái để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.