Tiệc chào mừng của nước chủ nhà Trung Quốc diễn ra tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế Thâm Quyến, trong không gian sảnh Xiangmi được trang trí bằng tông màu xanh dương và vàng.

Một chiếc bàn dài hình chữ nhật được đặt gần sân khấu dành cho các nhà lãnh đạo, trong khi khoảng 35 chiếc bàn nhỏ khác được bố trí khắp sảnh, mỗi bàn đều được trang trí bằng những lẵng hoa hồng.

Có mặt tại đại sảnh, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dừng lại để bày tỏ sự tán thưởng đối với các nhạc công. Trong khi đó, Thủ tướng Úc Anthony Albanese được chào đón bằng giai điệu của một bài hát Úc.

Những hình ảnh được đài CCTV phát sóng cho thấy Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hea-kyung xuất hiện trong bộ hanbok truyền thống màu trắng, sánh bước cùng chồng là Tổng thống Lee Jae Myung.

Video cũng ghi lại hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly - trong tà áo dài truyền thống - đến tham dự sự kiện.

Các nhà lãnh đạo lần lượt di chuyển đến sảnh tiệc bằng những chiếc xe sang trọng, trước khi tập trung tại sân khấu để chụp ảnh lưu niệm chung của APEC. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nơi, ông đã dừng lại một chút để lắng nghe ban nhạc trình diễn ca khúc “America the Beautiful”.

Trong lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện trước nghi thức chụp ảnh tập thể, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến lại gần, bắt tay ông Trump rồi tham gia vào cuộc đối thoại, đưa cả ba nhà lãnh đạo vào cùng một khung hình - chỉ một ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh ba bên chưa từng có giữa họ tại Thâm Quyến.

Khoảnh khắc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện trước tiệc chiêu đãi tối 18/11. (Ảnh: Reuters, X)

Các lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc) cùng chụp ảnh trước tiệc chiêu đãi. (Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát biểu chào mừng tại tiệc chiêu đãi, đề cập đến chương trình nghị sự cho cuộc họp các nhà lãnh đạo APEC diễn ra vào ngày mai.

Ông cho biết các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về “những biện pháp nhằm tăng cường sự cởi mở, thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực”.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, “cởi mở, đổi mới và hợp tác” là những giá trị định hình APEC kể từ khi thành lập, góp phần đưa khu vực này trở thành “động lực tăng trưởng năng động nhất thế giới”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu chào mừng. (Ảnh: AP)

Thực đơn phong cách Quảng Đông

Theo SCMP, thực đơn tiệc chào mừng của nước chủ nhà Trung Quốc mang đậm phong cách ẩm thực Quảng Đông, mở đầu bằng món khai vị mang tên “Thành phố của loài chim thần thoại”. Tiếp nối là món súp bong bóng cá và tôm hùm. Những món ăn nổi bật khác gồm cá mú hấp xì dầu, bít tết bò sốt nấm, và món nấm morel, cải thảo non, hạt dẻ dùng kèm xốt nghệ tây.

Thực khách cũng được thưởng thức ba món dimsum kiểu Quảng Đông, tiếp nối bằng món chè đậu đỏ nấu cùng vỏ quýt và hạt sen.

Phần tráng miệng gồm có bánh ngọt, trái cây tươi và kem, kết thúc bằng trà hoặc cà phê.

Không gian sảnh tiệc. (Ảnh: AP)

Các loại đồ uống cũng mang đậm dấu ấn Trung Hoa, bao gồm rượu vang đỏ và rượu vang trắng từ thương hiệu Ninh Hạ Điếu Ngư Đài, cùng với rượu làm từ vải thiều Quảng Đông.

Đây là sự kết hợp tinh tế giữa hương vị Quảng Đông truyền thống và những nét chấm phá mang phong cách quốc tế, dành riêng cho các nhà lãnh đạo đang hội tụ tại Thâm Quyến.