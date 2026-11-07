‘Tick xanh trách nhiệm’ gắn với tiêu dùng thông minh

Việc triển khai “Tick xanh trách nhiệm” góp phần thúc đẩy tiêu dùng thông minh trong bối cảnh công nghệ phát triển, nhất là đối với xu hướng tiêu dùng, mua sắm ở các đô thị tại thành phố Đồng Nai.

Lãnh đạo Sở Công thương và Tập đoàn Central Retail Việt Nam ký kết thỏa thuận triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm” trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Lần đầu triển khai tại Ðồng Nai

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, yêu cầu của người tiêu dùng và các hệ thống phân phối hiện đại ngày càng cao, sản phẩm muốn đứng vững trên thị trường không chỉ cần bảo đảm chất lượng mà còn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, nguồn gốc xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực cung ứng và tính ổn định của chuỗi cung ứng…

Vào tháng 10-2026, Sở Công thương và Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã ký kết thỏa thuận triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm” trên địa bàn Đồng Nai. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp mở rộng áp dụng chương trình tại các điểm bán thuộc hệ thống của Central Retail trên địa bàn thành phố. Qua đó củng cố chất lượng chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm; hỗ trợ nâng cao độ nhận diện thương hiệu, tôn vinh các nhà cung cấp uy tín, có trách nhiệm; nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Thời gian qua, các kênh bán lẻ, siêu thị trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều mô hình, chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, tiêu dùng xanh.

Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân chia sẻ: Việc ký kết thỏa thuận triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm” trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo hàng hóa đủ tiêu chuẩn và được bày bán trên kệ hàng của hệ thống siêu thị GO!. Đây là tiền đề thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, một yếu tố quan trọng khẳng định vị thế vững chắc của nhà cung cấp thông qua việc tự cam kết chất lượng sản phẩm đối với hệ thống phân phối và người tiêu dùng.

Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Dương Hùng nhấn mạnh: Đối với việc ký kết thỏa thuận triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm” trên địa bàn Đồng Nai, Sở Công thương đánh giá đây không chỉ là hoạt động phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp phân phối, mà còn là bước cụ thể hóa trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng đối với chất lượng hàng hóa, nguồn gốc sản phẩm, an toàn và quyền lợi của người tiêu dùng.

Lãnh đạo Sở Công thương yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc sở trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Central Retail Việt Nam và các đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất; thường xuyên nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, kết nối thị trường và tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng có trọng tâm, có địa chỉ và có kết quả đầu ra cụ thể…

Thúc đẩy tiêu dùng thông minh

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới tiêu dùng thông minh, bền vững, cũng như những sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường ngay từ khâu sản xuất, tiêu thụ và sử dụng sản phẩm. Để các mô hình tiêu dùng thông minh được nhân rộng và phát huy hiệu quả cần có lộ trình dài hơi với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với từng khu vực dân cư, đặc biệt là các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng trên cả kênh mua sắm truyền thống lẫn các kênh thương mại điện tử.

Một trong những điểm nhấn của chương trình Kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố năm 2026, trong đó có Ðồng Nai, diễn ra vào đầu tháng 10-2026 là tăng cường kết nối, quảng bá và mở rộng thị trường cho các sản phẩm tham gia chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm”. Chương trình gắn trách nhiệm của nhà cung cấp với kiểm soát, hậu kiểm của hệ thống phân phối; đồng thời tăng truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin sản phẩm…

Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) thuộc Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương) Nguyễn Hữu Tuấn nhận định: Tốc độ phát triển thương mại điện tử hiện nay rất nhanh. Tuy nhiên, đi kèm với đó là mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Xu hướng, thị hiếu tiêu dùng cũng liên tục có sự chuyển dịch, thay đổi. Thực tế cho thấy, các nhà bán hàng uy tín, gian hàng chính hãng (thường gọi là các mall) mặc dù chiếm chưa đến 3% số gian hàng nhưng lại chiếm tỷ trọng khoảng 35% doanh số trên các nền tảng thương mại điện tử. Điều này càng chứng tỏ mức độ quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc sản phẩm của người tiêu dùng trên các kênh mua sắm trực tuyến ngày càng lớn.

Kiểm soát viên thị trường (Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai) quét mã QR để truy xuất thông tin nguồn gốc nông sản tại một siêu thị ở phường Tam Hiệp.

Do đó, các doanh nghiệp địa phương cần ưu tiên chất lượng, nguồn gốc hàng hóa và các thông tin sản phẩm cung cấp đối với người tiêu dùng. Đồng thời tăng cường các chính sách, giải pháp về chăm sóc khách hàng, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống… để xây dựng uy tín cho thương hiệu và sản phẩm khi đưa lên các kênh thương mại điện tử.

Chương trình “Tick xanh trách nhiệm” sẽ góp phần hình thành cơ chế giám sát chéo trên thị trường, kết nối nhà sản xuất, nhà cung ứng và hệ thống phân phối trong kiểm soát chất lượng hàng hóa. Khi được triển khai đồng bộ, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" sẽ tạo thêm “lá chắn” bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, từ những bữa ăn gia đình đến bếp ăn trường học, bệnh viện và khu công nghiệp. Đồng thời, đây cũng là động lực để doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và tính bền vững.

Chị Nguyễn Ngọc Thuận (ở phường Trấn Biên) cho rằng: Thực phẩm chỉ thật sự an toàn khi có sự minh bạch về nguồn gốc và có chủ thể chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng. Việc Đồng Nai chính thức triển khai “Tick xanh trách nhiệm” tại hệ thống bán lẻ GO! là tín hiệu tích cực, giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở nhận diện những sản phẩm đã qua kiểm soát nghiêm ngặt…

“Tick xanh trách nhiệm không chỉ là một dấu hiệu nhận diện sản phẩm an toàn mà còn là cam kết về sự minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp. Khi người tiêu dùng có niềm tin, doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng có thêm lợi thế cạnh tranh” - chị Thuận chia sẻ.