Tài khoản X của Jensen Huang, nhà đồng sáng lập Nvidia, mất dấu tích xanh xác minh và huy hiệu liên kết doanh nghiệp sau khi ông rời vị trí CEO. Elon Musk, chủ sở hữu nền tảng X, sau đó tuyên bố tích xanh sẽ được khôi phục miễn phí. Tích xanh đã hiển thị lại, nhưng huy hiệu liên kết với Nvidia vẫn chưa xuất hiện.

Ngày 17/11, tài khoản X có tên Tsla Chan phát hiện dấu tích xanh cùng huy hiệu liên kết doanh nghiệp Nvidia không còn trên trang cá nhân của ông Huang. Thông tin được tài khoản AleXandra Merz chia sẻ lại và kéo theo nhiều bình luận, tranh luận.

Tích xanh trở lại, huy hiệu Nvidia vẫn vắng mặt

Giữa lúc sự việc gây chú ý, ông Musk phản hồi rằng dấu tích xanh của Jensen Huang sẽ được khôi phục hoàn toàn miễn phí. Không lâu sau, tài khoản của nhà đồng sáng lập Nvidia hiển thị lại biểu tượng xác minh.

Jensen Huang mất tích xanh sau khi từ chức CEO Nvidia, Elon Musk tuyên bố cấp lại miễn phí nhưng huy hiệu doanh nghiệp vẫn biến mất. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, huy hiệu thể hiện mối liên kết với Nvidia vẫn chưa quay lại. Phần giới thiệu trên tài khoản cũng đã thay đổi: ông Huang hiện chỉ được ghi là nhà sáng lập Nvidia, thay vì nhà sáng lập kiêm CEO như trước.

Cơ chế xác minh trên X thay đổi ra sao?

Trước đây, dấu tích xanh trên Twitter, nay là X, chủ yếu xác nhận tài khoản của người nổi tiếng, tổ chức và các nhân vật có ảnh hưởng, nhằm hạn chế hành vi giả mạo.

Sau khi ông Musk tiếp quản nền tảng, cơ chế cấp tích xanh được điều chỉnh. Biểu tượng này hiện gắn với dịch vụ thuê bao X Premium, có mức phí từ 8 USD mỗi tháng, thay vì đơn thuần là dấu hiệu xác nhận danh tính.

Bên cạnh tích xanh cho tài khoản cá nhân, X còn có huy hiệu xác minh tổ chức và huy hiệu liên kết doanh nghiệp dành cho các tài khoản cùng một tổ chức. Cụ thể, các mức phí được công bố như sau:

Vì sao huy hiệu liên kết Nvidia biến mất?

Theo nhận định của NDTV, việc ông Huang mất huy hiệu liên kết Nvidia có thể liên quan đến việc ông không còn giữ chức CEO tại doanh nghiệp này. Đây mới là cách lý giải dựa trên những thay đổi trên tài khoản, chưa phải nguyên nhân được Nvidia hoặc X xác nhận chính thức.

Nvidia cũng chưa bình luận về việc thay đổi các biểu tượng xác minh trên tài khoản của nhà đồng sáng lập.

Bối cảnh: thông điệp đầu tiên của Jensen Huang sau khi rời ghế CEO

Việc khôi phục tích xanh diễn ra ngay trước khi ông Huang đăng thông điệp công khai đầu tiên sau khoảng một tuần im lặng, liên quan đến những tranh cãi đời tư khiến ông từ chức CEO Nvidia.

Trong bài đăng ngày 17/11, ông bày tỏ sự hối tiếc vì đã gây ra vấn đề cho hội đồng quản trị công ty. Ông nhận trách nhiệm về những sai lầm của mình và khẳng định sẽ hợp tác với cuộc điều tra độc lập do hội đồng quản trị tiến hành.

Nhà đồng sáng lập Nvidia cho biết ông xúc động trước sự ủng hộ từ các nhà đầu tư và nhân viên. Ông gửi lời xin lỗi và bày tỏ mong muốn có cơ hội trở lại vị trí điều hành doanh nghiệp.

Dù vậy, tại cuộc họp trực tuyến với nhà đầu tư ngày 17/11, Chủ tịch Nvidia Harvey Jones cho biết công ty không có kế hoạch mời ông Huang trở lại làm CEO. Ông Jones cũng từ chối trả lời thêm các câu hỏi liên quan việc nhà đồng sáng lập rời vị trí lãnh đạo.

Phản hồi riêng cho một tài khoản, không phải thay đổi chính sách

Trong bối cảnh đó, động thái cấp lại tích xanh miễn phí của ông Musk được chú ý như một phản hồi công khai dành riêng cho tài khoản Jensen Huang. Thông tin này không đồng nghĩa X thay đổi chính sách thu phí xác minh đối với tất cả người dùng.