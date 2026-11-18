Tài khoản X của Jensen Huang, nhà đồng sáng lập Nvidia, mất dấu tích xanh xác minh sau khi ông rời vị trí CEO. Chủ sở hữu nền tảng Elon Musk phản hồi rằng tích xanh sẽ được khôi phục hoàn toàn miễn phí. Không lâu sau, biểu tượng này hiển thị trở lại, nhưng huy hiệu liên kết với Nvidia thì chưa.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngày 17/11, tài khoản X có tên Tsla Chan phát hiện tích xanh cùng huy hiệu liên kết doanh nghiệp Nvidia không còn trên trang cá nhân của ông Huang. Thông tin sau đó được tài khoản AleXandra Merz chia sẻ lại, kéo theo nhiều bình luận và tranh luận.

Tích xanh trở lại, huy hiệu Nvidia vẫn vắng bóng

Giữa lúc sự việc gây chú ý, Elon Musk cho biết dấu tích xanh của Jensen Huang sẽ được khôi phục hoàn toàn miễn phí. Không lâu sau, tài khoản của nhà đồng sáng lập Nvidia hiển thị lại biểu tượng xác minh.

Jensen Huang mất tích xanh sau khi từ chức CEO Nvidia, Elon Musk tuyên bố cấp lại miễn phí nhưng huy hiệu doanh nghiệp vẫn biến mất. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, huy hiệu thể hiện mối liên kết với Nvidia vẫn chưa xuất hiện trở lại. Phần giới thiệu trên tài khoản cũng được thay đổi: ông chỉ còn được ghi là nhà sáng lập Nvidia, thay vì nhà sáng lập kiêm CEO như trước.

Cơ chế tích xanh trên X đã thay đổi như thế nào?

Trước đây, dấu tích xanh trên Twitter, nay là X, chủ yếu xác nhận các tài khoản của người nổi tiếng, tổ chức và nhân vật có ảnh hưởng, góp phần hạn chế hành vi giả mạo.

Sau khi Elon Musk tiếp quản nền tảng, cơ chế cấp tích xanh được điều chỉnh. Biểu tượng này hiện gắn với dịch vụ thuê bao X Premium thay vì chỉ là dấu hiệu xác nhận danh tính. Ngoài tích xanh cho tài khoản cá nhân, X còn cung cấp huy hiệu xác minh tổ chức và huy hiệu liên kết doanh nghiệp cho các tài khoản thuộc cùng một tổ chức.

Vì sao huy hiệu Nvidia biến mất?

Theo nhận định của NDTV, việc ông Huang mất huy hiệu liên kết Nvidia có thể liên quan đến việc ông không còn giữ chức CEO tại doanh nghiệp này. Tuy nhiên, đây mới là cách lý giải dựa trên những thay đổi trên tài khoản, chưa phải nguyên nhân được Nvidia hoặc X xác nhận chính thức.

Nvidia chưa đưa ra bình luận về việc thay đổi các biểu tượng xác minh trên tài khoản của nhà đồng sáng lập.

Thông điệp đầu tiên của Jensen Huang sau một tuần im lặng

Việc khôi phục tích xanh diễn ra ngay trước khi Jensen Huang đăng thông điệp công khai đầu tiên sau khoảng một tuần im lặng. Trước đó, những tranh cãi liên quan đến đời tư đã khiến ông từ chức CEO Nvidia.

Trong bài đăng ngày 17/11, ông bày tỏ sự hối tiếc vì đã gây ra vấn đề cho hội đồng quản trị công ty. Ông nhận trách nhiệm về những sai lầm của mình và khẳng định sẽ hợp tác với cuộc điều tra độc lập do hội đồng quản trị tiến hành. Ông cũng xúc động trước sự ủng hộ từ nhà đầu tư và nhân viên, gửi lời xin lỗi và mong muốn có cơ hội trở lại vị trí điều hành.

Dù vậy, tại cuộc họp trực tuyến với nhà đầu tư cùng ngày, Chủ tịch Nvidia Harvey Jones cho biết công ty không có kế hoạch mời ông Huang trở lại vị trí CEO. Ông Jones cũng từ chối trả lời thêm các câu hỏi liên quan việc nhà đồng sáng lập rời vị trí lãnh đạo.

Một ngoại lệ, không phải thay đổi chính sách

Trong bối cảnh đó, việc Elon Musk cấp lại tích xanh miễn phí được chú ý như một phản hồi công khai dành riêng cho tài khoản Jensen Huang. Thông tin này không đồng nghĩa X thay đổi chính sách thu phí xác minh đối với tất cả người dùng.