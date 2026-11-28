Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung, tích tụ hơn 14.970 ha đất nông nghiệp, đạt 99,81%. (Ảnh: Truyền thông Can Lộc)

Tạo quỹ đất lớn, mở rộng không gian sản xuất

Trong thời gian dài, sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh chủ yếu dựa vào kinh tế hộ, với đặc điểm ruộng đất phân tán, manh mún. Nhiều hộ có nhiều thửa ruộng nằm ở các xứ đồng khác nhau, diện tích mỗi thửa nhỏ, gây khó khăn trong cơ giới hóa, tổ chức tưới tiêu và áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chi phí sản xuất cao, khó hình thành vùng nguyên liệu tập trung và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Trước yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, Hà Tĩnh xác định tập trung, tích tụ ruộng đất là một trong những giải pháp quan trọng để tổ chức lại sản xuất nông nghiệp. Ngày 18/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Chủ trương này không chỉ hướng đến việc giảm số thửa, mở rộng diện tích canh tác mà còn tạo điều kiện chuyển đổi từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có quy mô, có sự liên kết và ứng dụng khoa học công nghệ.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh đã tập trung, tích tụ hơn 14.970 ha đất nông nghiệp, đạt 99,81% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Số thửa đất tại các vùng chuyển đổi giảm từ 123.404 xuống còn 36.705 thửa, tương đương giảm hơn 70%. Diện tích bình quân mỗi thửa tăng từ 814 m² lên 2.286 m²; số thửa bình quân mỗi hộ giảm từ 3,3 xuống còn 1,1 thửa.

Những kết quả này cho thấy quá trình tổ chức lại đồng ruộng đã tạo ra sự thay đổi đáng kể về quy mô sản xuất. Nhiều vùng trước đây bị chia cắt bởi các bờ thửa nhỏ nay đã có mặt bằng rộng hơn, thuận lợi cho đầu tư giao thông, thủy lợi nội đồng và đưa máy móc vào các khâu sản xuất. Đây là tiền đề quan trọng để giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Tại xã Sơn Tiến, chủ trương tích tụ ruộng đất đang được triển khai nhằm hình thành vùng sản xuất tập trung. Theo báo cáo, khoảng 25ha tại thôn Đông Hà được đưa vào kế hoạch tích tụ để phục vụ sản xuất vụ xuân 2026. Cùng với quy hoạch lại đồng ruộng, địa phương tiến hành chỉnh trang bờ vùng, bờ thửa, giao thông và thủy lợi nội đồng.

Ông Phan Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến cho biết, việc chuyển đổi, tích tụ ruộng đất nhằm khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tạo điều kiện ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa đồng bộ, giảm chi phí và nâng cao thu nhập cho người dân. Địa phương định hướng tiếp tục mở rộng diện tích, tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Không chỉ ở Sơn Tiến, tại xã Đức Thọ, việc quy hoạch lại đồng ruộng đã mang đến những chuyển biến cụ thể. Tại thôn Đại Nghĩa, 113 hộ dân tham gia chuyển đổi, số thửa giảm từ 285 xuống còn 125. Tại thôn Đồng Vịnh, số thửa giảm từ 794 xuống còn 261, thửa lớn nhất đạt hơn 7.000 m².

Bà Hoàng Thị Dũng, Trưởng thôn Đồng Vịnh chia sẻ: “Qua nhiều vụ sản xuất trên diện tích sau tích tụ, bà con nhận thấy rõ hiệu quả như giảm chi phí đầu tư, tiết kiệm công lao động và thuận lợi hơn trong đưa cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch. Canh tác trên các cánh đồng thửa lớn cũng giúp cây lúa sinh trưởng đồng đều hơn”.

Thực tế từ các địa phương cho thấy, tích tụ ruộng đất đã tạo ra những điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất. Khi diện tích được tập trung, người dân có thể chủ động bố trí thời vụ, đưa máy móc vào đồng ruộng, giảm chi phí và nâng cao khả năng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Đối với những vùng sản xuất được tổ chức đồng bộ, đây còn là cơ sở để xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm hàng hóa và thu hút các doanh nghiệp tham gia liên kết.

Thực tế từ các địa phương cho thấy, tích tụ ruộng đất đã tạo ra những điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất. (Ảnh truyền thông Đức Thọ)

Hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới

Từ thực tiễn sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, việc đẩy mạnh tập trung, tích tụ ruộng đất là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Hà Tĩnh. Đây không đơn thuần là giải pháp sắp xếp lại đất đai mà còn là bước chuyển trong tư duy phát triển, hướng đến nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, có quy mô, có tổ chức và gắn với nhu cầu thị trường.

Điểm quan trọng của chủ trương này là tạo điều kiện thay đổi phương thức sản xuất, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất manh mún theo từng hộ. Khi đất đai được tập trung, các HTX, doanh nghiệp và những hộ có năng lực sản xuất có thêm điều kiện tham gia tổ chức các vùng nguyên liệu, thống nhất quy trình canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, nông nghiệp không chỉ tăng quy mô mà còn có cơ hội nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần phát huy vai trò của HTX trong điều phối sản xuất, kết nối người dân với doanh nghiệp. HTX phải thực sự trở thành đầu mối tổ chức dịch vụ, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng kế hoạch sản xuất và tìm kiếm thị trường. Doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, từ đầu tư vùng nguyên liệu, chuyển giao công nghệ đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đây là yếu tố quyết định để lợi thế về đất đai chuyển hóa thành hiệu quả kinh tế thực chất.

Cùng với đó, quá trình tích tụ phải bảo đảm sự đồng thuận và quyền lợi của người có đất. Các hình thức cho thuê, hợp tác hoặc góp quyền sử dụng đất cần dựa trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, có thỏa thuận rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm. Khi người dân yên tâm về quyền sử dụng đất, có thêm thu nhập từ đất đai và được hưởng lợi từ quá trình liên kết, chủ trương mới có thể phát huy hiệu quả lâu dài.

Đặc biệt, đây còn là cơ hội để Hà Tĩnh định hình những vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sinh thái và tuần hoàn. Trên nền tảng diện tích tập trung, việc áp dụng quy trình canh tác thống nhất, kiểm soát vật tư đầu vào, truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi sản phẩm chất lượng sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để phát triển nông nghiệp hữu cơ, các vùng sản xuất phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và quy trình chứng nhận, không thể chỉ dựa vào lợi thế diện tích.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tiếp tục tập trung, tích tụ khoảng 20.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Để đạt mục tiêu này, cùng với sự vào cuộc của chính quyền, cần có cơ chế khuyến khích HTX, doanh nghiệp và người dân tham gia; chú trọng đầu tư hạ tầng, hỗ trợ tiếp cận vốn, chuyển giao khoa học công nghệ và phát triển thị trường tiêu thụ.

Việc tập trung, tích tụ ruộng đất là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới. Khi được triển khai đồng bộ với đổi mới phương thức tổ chức sản xuất và liên kết chuỗi giá trị, chủ trương này sẽ tạo động lực để Hà Tĩnh khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phát triển nền nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại và bền vững.