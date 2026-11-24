Ngày 24/11, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh làm việc với anh T.V.Đ (sinh năm 2001, trú tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh) - người điều khiển xe máy BKS: 98B3-860.XX có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông gây xôn xao trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Clip thanh niên ngồi vắt vẻo, đánh võng khi điều khiển xe máy.

Tại buổi làm việc, T.V.Đ thừa nhận, khoảng 15h ngày 22/11, trên đường tỉnh 398C (đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang), thuộc tổ dân phố My Điền, phường Nếnh, đã điều khiển xe mô tô đánh võng, ngồi về một bên khi tham gia giao thông.

Từ đó cơ quan chức năng lập biên bản đối với các hành vi gồm: ngồi về một bên điều khiển xe máy; điều khiển xe đánh võng trên đường bộ; điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Hành vi ngồi về một bên điều khiển xe máy bị tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 -12 tháng.

Hành vi điều khiển xe đánh võng trên đường bộ bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng. Trong khi đó, hành vi không đội mũ bảo hiểm theo quy định bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, hành vi như ngồi lệch một bên khi điều khiển xe, đánh võng hoặc không đội mũ bảo hiểm không chỉ đe dọa an toàn của chính người vi phạm mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của những người tham gia giao thông khác.