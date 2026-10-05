Tịch thu xe mô tô của nam thanh niên 'bốc đầu' rồi đăng clip lên mạng xã hội

Hình ảnh vi phạm được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Ngày 5/10, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa xác minh, xử lý trường hợp điều khiển xe mô tô “bốc đầu”, quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, trên Facebook xuất hiện clip một nam thanh niên điều khiển xe mô tô, chở theo một người phía sau, chạy bằng một bánh trên đường thuộc địa bàn đặc khu Vân Đồn.

Qua xác minh, khoảng 1h ngày 1/10, Đ.A.T (SN 2007, trú tại thôn Vạn Yên 1, đặc khu Vân Đồn) điều khiển xe mô tô Honda không gắn biển số, thực hiện hành vi “bốc đầu” trên đường 334, đặc khu Vân Đồn. T. quay lại hình ảnh vi phạm để đăng tải lên mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, T. thừa nhận hành vi vi phạm. Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản đối với T. về các hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái; không có chứng nhận đăng ký xe; không có giấy phép lái xe và phương tiện không gắn biển số.

Cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt Đ.A.T 12 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Việc điều khiển xe mô tô “bốc đầu” không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.