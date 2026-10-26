Tịch thu xe máy, phạt nặng nam sinh bốc đầu qua clip

Ngày 24/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trạm CSGT Quảng Xương vừa tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và ra quyết định tịch thu phương tiện đối với một nam thanh niên có hành vi điều khiển xe máy "bốc đầu" gây mất an ninh trật tự.

Hình ảnh nam thanh niên bốc đầu xe khi đang điều khiển phương tiện. (Ảnh cắt từ Clip)

Trước đó, Trạm CSGT Quảng Xương tiếp nhận đoạn video do người dân cung cấp ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi bốc đầu xe (chạy xe bằng một bánh) tại một tuyến đường thuộc khu đô thị mới thuộc phường Hàm Rồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định danh tính người điều khiển là N.T.L. (SN 2010, trú tại địa bàn, là học sinh một trường học trên phường Hạc Thành). Tại cơ quan công an, L. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Trạm CSGT Quảng Xương đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.L. về hàng loạt lỗi gồm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; không gắn biển số và không có gương chiếu hậu bên trái. Tổng mức tiền phạt đối với các lỗi trên là 9.250.000 đồng, đồng thời cơ quan công an ra quyết định tịch thu phương tiện theo quy định pháp luật.

Vụ việc là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho lứa tuổi học sinh và các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em, tuyệt đối không giao xe khi chưa đủ điều kiện, tránh những hậu quả đáng tiếc và chế tài xử phạt nghiêm khắc của pháp luật.