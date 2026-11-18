Theo đó, ngày 17-11, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện tài khoản TikTok “Ơiii quoc anh” đăng tải 1 đoạn clip ghi lại cảnh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy có hành vi bốc đầu 2 lần trên đường giao thông.

Lực lượng CSGT đã tịch thu chiếc xe máy mà A. dùng để bốc đầu. Ảnh: ĐVCC

Ngay trong chiều cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 1 đã phối hợp cùng Công an xã Ia Ko xác minh và phát hiện chủ tài khoản trên là H.Q.A. (SN 2012, trú tại xã Ia Ko) - học sinh 1 trường THCS trên địa bàn xã.

Tại cơ quan Công an, A. khai nhận dù không có giấy phép lái xe nhưng đã mượn xe máy của chị H.T.X. (SN 1978, trú tại xã Ia Pa) rồi điều khiển xe bốc đầu và nhờ người khác quay clip để đăng tải lên mạng TikTok với mục đích để thể hiện.

Sau khi củng cố hồ sơ, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản tịch thu chiếc xe máy trên và phạt 9 triệu đồng với chị X. về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện.