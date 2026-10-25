Tịch thu phương tiện của nam thanh niên đi xe máy bốc đầu

Trạm CSGT Quảng Xương tịch thu phương tiện xe gắn máy của nam thanh niên. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Trước đó, Trạm CSGT Quảng Xương tiếp nhận video do người dân cung cấp, nội dung ghi lại cảnh một nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy khi đang điều khiển phương tiện tại một tuyến đường thuộc khu đô thị mới của phường Hàm Rồng.

Sau nhiều ngày theo dõi, xác minh, Trạm CSGT Quảng Xương xác định nam thanh niên là NTL, sinh năm 2010, học sinh của một trường trên địa bàn phường Hạc Thành.

Video: Nam thanh niên bốc đầu xe gắn máy khi đang điều khiển phương tiện.

Qua làm việc, NTL đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết sẽ không tái phạm.

Trạm CSGT Quảng Xương đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nam thanh niên gồm các lỗi: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên hoặc công suất động cơ điện từ 04 kW trở lên; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; điều khiển xe không gắn biển số theo quy định hoặc sử dụng biển số không hợp lệ, xe không có gương chiếu hậu bên trái hoặc có nhưng không có tác dụng...

Tổng số tiền phạt là 9.250.000 đồng; đồng thời ra quyết định tịch thu phương tiện xe gắn máy theo quy định.