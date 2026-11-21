Theo đó, UBND thành phố giao Công ty CP Thủy điện Đak Mi và Công ty Thủy điện Sông Tranh chủ động tính toán, tổ chức vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4A và Sông Tranh 2, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc an toàn, không gây đột biến dòng chảy; thực hiện đầy đủ công tác thông tin, thông báo đến chính quyền và nhân dân vùng hạ du về phương án vận hành, điều tiết hồ…

Hai công ty thường xuyên theo dõi, cập nhật thời tiết, mưa, lũ, mực nước các trạm thủy văn, mực nước và lưu lượng đến hồ. Khi xuất hiện các tình huống lũ về hồ hoặc tình huống bất thường, khẩn cấp về lũ thì chuyển sang chế độ vận hành giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình hoặc xử lý tình huống bất thường theo quy định của Quy trình 2138. Việc tích nước phải bảo đảm an toàn công trình và hạ du theo quy định của Quy trình 2138.

UBND thành phố cũng giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo để kịp thời chỉ đạo thực hiện bảo đảm Quy trình 2138.