Tích nước đập thủy lợi, người dân mất đường đến khu sản xuất

Nhiều hộ đành phải mua thuyền, tự làm bè bằng thùng phuy và gắn động cơ để vào khu sản xuất.

Theo đơn kiến nghị của 32 hộ dân ở xã Kon Braih, trong quá trình tích nước hồ chứa Đăk Pokei làm ngập 3 đoạn đường (với chiều dài khoảng 40m, đường mòn, dân tự mở) đi vào khu sản xuất của hơn 40 hộ (chủ yếu là đồng bào DTTS). Khu sản xuất có diện tích khoảng 400 ha, trồng cây công nghiệp và cây lâm nghiệp. Theo chia sẻ của các hộ dân, Chủ đầu tư dự án thủy lợi Đăk Pokei từng "hứa" với người dân khi công trình hoàn thành sẽ khắc phục các đoạn đường bị ngập để người dân có đường vào khu sản xuất.

Thế nhưng, lời "hứa" đó đã không được thực hiện. Giờ đây, để được đi đến khu sản xuất của mình, người dân ở xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi trở thành người "lái bè" bất đắc dĩ. Ông Hoàng Huy Toàn, thôn 5, xã Kon Braih, cho biết: "Khi đầu tư dự án thủy lợi Đăk Pokei, người dân dự đoán khi tích nước sẽ ngập các con đường đi vào khu sản xuất. Thời điểm năm 2023, tôi đã kiến nghị đến các cấp, ngành tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội về vấn đề này. Sau đó, có chủ đầu tư dự án và cán bộ tỉnh, xã đi kiểm tra thực tế. Đại diện chủ đầu tư ghi nhận và khẳng định, khi dự án hoàn thành sẽ khắc phục các đoạn bị ngập để bà con có đường đi vào khu sản xuất".

Khi tiến hành tích nước tuyến đường bị ngập trong lòng hồ thủy lợi, nhiều hộ đành phải mua thuyền, tự làm bè bằng thùng phuy và gắn động cơ để vào khu sản xuất. Từ chỗ lái xe máy vào nương rẫy, giờ họ trở thành những người "lái bè" bất đắc dĩ trên lòng hồ thủy lợi. Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực thân đập thủy lợi Đăk Pokei hiện có nhiều chiếc bè do người dân tự chế. Đây là những phương tiện được người dân dùng để đi vào khu sản xuất và nguy cơ mất an toàn rất cao. Ông A Hải, thôn 5, xã Kon Brai, cho biết: "Từ ngày hồ thủy lợi tích nước thì gia đình tôi rất khó khăn trong việc đi vào khu sản xuất hiện đang trồng sắn, trồng cà phê. Vì các con đường bị ngập hết, tôi phải đi nhờ từ những chiếc thuyền, bè tự chế của các hộ khác".

Liên quan đến nội dung kiến nghị của 32 hộ dân, tháng 10/2025, UBND xã Kon Braih đã phối hợp với UBND xã Đăk Kôi và chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi) làm việc với người dân. Tại buổi làm việc, các thành phần tham dự đã thống nhất đối với nội dung cam kết của chủ đầu tư là sớm hoàn trả lại 3 đoạn đường bị ngập trước tháng 12/2025 để thuận tiện cho việc đi lại của các hộ dân đến khu sản xuất. Tuy nhiên, cam kết này mới chỉ được thực hiện trên "giấy".

Trước những kiến nghị của các hộ dân, UBND xã Kon Braih đã nhiều lần gửi văn bản cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. Đề nghị sở yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tiến hành việc khắc phục hoàn trả lại các đoạn đường bị ngập do tích nước vận hành hồ chứa theo kiến nghị của công dân. Ông Đỗ Dũng Sỹ, Trưởng Phòng Kinh tế xã Kon Braih, cho biết: UBND xã đã nhiều lần làm việc trực tiếp và có các văn bản đề nghị chủ đầu tư giải quyết nội dung trên, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. Chủ đầu tư cũng hứa hẹn sẽ thực hiện nhưng rồi lại trễ hẹn.

Để sớm giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của Nhân dân, thiết nghĩ, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy lợi Đăk Pokei nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã cam kết với Nhân dân để các hộ dân an tâm lao động sản xuất trên chính phần đất của mình. Được biết, công trình thủy lợi Đăk Pokei với tổng mức đầu tư 553 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn.

Dự án hồ chứa nước Đăk Pokei được UBND tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi) phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2018, có dung tích thiết kế 8,77 triệu m3. Hiện mới triển khai giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Công trình cụm đầu mối, hệ thống kênh chính, kênh nhánh để cung cấp nước. Mục tiêu của Dự án đảm bảo cung cấp nước tưới cho 2.000 ha đất sản xuất nông nghiệp tại xã Kon Brai, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi và tạo nguồn nước sinh hoạt cho 35.000 nhân khẩu.