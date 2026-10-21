Tích lũy năng lực công nghiệp và khát vọng làm thật, tạo giá trị thật

Quán triệt Nghị quyết số 68-NQ/TW và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển kinh tế tư nhân, Tập đoàn THACO dưới sự dẫn dắt của doanh nhân Trần Bá Dương đang bứt phá mạnh mẽ bằng việc nâng cao năng lực sản xuất và chuyển đổi số quản trị. Nền tảng công nghiệp được tích lũy bền bỉ qua gần 30 năm không chỉ là bệ phóng cho THACO trong giai đoạn mới, mà còn khẳng định bước chuyển tầm vóc của đội ngũ doanh nhân Việt Nam: Vượt khỏi tư duy thương mại thuần túy để trở thành chủ thể kiến tạo, lấy khoa học-công nghệ và chuyển đổi xanh làm động lực củng cố sức mạnh nội sinh cho một nền kinh tế tự chủ, thịnh vượng.

Từ sản xuất, lắp ráp ô-tô đến hệ sinh thái đa ngành

Năng lực công nghiệp không thể đong đếm bằng tài chính ngắn hạn, mà là quả ngọt từ hành trình kiên trì làm chủ công nghệ và rèn luyện kỷ luật quản trị qua nhiều thập kỷ. Khai mở từ vùng đất Chu Lai, THACO đã chuyển hướng thành công từ lắp ráp đơn thuần sang đầu tư R&D và chủ động sản xuất, tạo dựng hệ sinh thái đa ngành bền vững. Đến năm 2026, THACO AUTO làm chủ chuỗi cung ứng với mục tiêu doanh số vượt 96.600 xe (doanh thu 65.500 tỷ đồng), đồng thời đánh dấu bước ngoặt tự chủ công nghệ khi ra mắt dòng xe Minibus mang thương hiệu Việt Nam.

THACO INDUSTRIES đẩy mạnh chiến lược gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, tự chủ công nghệ chiến lược và tạo hệ sinh thái công nghiệp đa ngành thế hệ mới.

Song song với ngành ô-tô, THACO INDUSTRIES đang đặt nền móng vững chắc cho ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Từ mục tiêu gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, đơn vị đã phát triển thành Trung tâm Cơ khí trọng điểm quốc gia, xuất khẩu sản phẩm sang gần 30 nước.

Thời gian tới, THACO đẩy mạnh đầu tư nhà máy thiết bị điện-điện tử 115ha, nghiên cứu Trung tâm công nghiệp nặng tại Đà Nẵng và đặc biệt là Tổ hợp công nghiệp đường sắt & cơ khí đa dụng 320ha tại Bình Cơ (Thành phố Hồ Chí Minh). Được quy hoạch đồng bộ, ứng dụng tự động hóa cao, tổ hợp này tập trung sản xuất đầu máy, toa xe, máy khoan hầm TBM, hệ thống E&M... nhằm gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, tự chủ công nghệ chiến lược và tạo hệ sinh thái công nghiệp đa ngành thế hệ mới.

Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tích hợp, tuần hoàn tại THACO AGRI.

Đáng chú ý, mạch nguồn công nghiệp ấy không co cụm ở sản xuất cơ khí, mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang cả những lĩnh vực khác như nông nghiệp. THACO AGRI, Tập đoàn thành viên của THACO thực hiện chiến lược đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tích hợp, tuần hoàn trên nền tảng hữu cơ, công nghiệp và số hóa, theo chuỗi giá trị từ nghiên cứu và phát triển, trồng trọt và chăn nuôi, kinh doanh sản phẩm tươi và chế biến trên diện tích 95.000ha tại ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia.

Sự tích hợp mạnh mẽ với các giải pháp logistics trọn gói từ THILOGI, đầu tư-xây dựng từ Đại Quang Minh và mạng lưới thương mại dịch vụ của THISO đã hình thành nên một hệ sinh thái khép kín. Trong đó, THACO Chu Lai đóng vai trò là hạt nhân hội tụ và lan tỏa sức mạnh, chứng minh rằng khi năng lực công nghiệp được tích lũy đủ sâu, nó sẽ trở thành đòn bẩy nâng tầm cho toàn bộ nền kinh tế.

Vị thế mới - Sứ mệnh mới của doanh nhân Việt Nam

Sự ra đời của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đánh dấu một bước ngoặt tư duy mang tính lịch sử. Bằng việc xóa bỏ triệt để những định kiến cũ, Nghị quyết khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, chính thức mở rộng không gian phát triển và trao sứ mệnh cho các tập đoàn tư nhân lớn gánh vác những công trình, dự án trọng điểm của đất nước.

THACO tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong phát triển kinh tế đất nước khi tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông và đô thị trọng điểm quốc gia, dự kiến đóng góp hơn 27.300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước năm 2026. (Ảnh: THACO Group)

THACO đã hoàn thành tái cấu trúc toàn diện, đặt nền móng vững chắc cho quản trị số ERP và tích hợp công nghệ cao. Tinh thần dám nghĩ, dám làm cùng tầm nhìn dài hạn giúp doanh nghiệp sẵn sàng đảm nhận các trọng trách quốc gia: Phát triển hạ tầng công nghiệp đường sắt, xây dựng giao thông đô thị theo mô hình TOD (với các tuyến Bến Thành-Tham Lương, Bến Thành-Thủ Thiêm, Thủ Thiêm-Long Thành, Bình Dương-Suối Tiên, Thủ Dầu Một-Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt đô thị số 02 Đà Nẵng) và tham gia quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2026, THACO dự kiến đóng góp hơn 27.300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, khẳng định vai trò trụ cột của doanh nghiệp tư nhân trong phát triển kinh tế.

Tầm vóc mới của doanh nghiệp tư nhân gắn liền với trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Với dự kiến vượt 100.000 cán bộ, nhân viên vào năm 2027, THACO không chỉ giải quyết việc làm mà còn rèn luyện thế hệ nhân sự mang tác phong công nghiệp hiện đại theo ba đặc tính: Kỷ luật-Kỹ thuật-Đổi mới sáng tạo và triết lý "làm thật, tạo giá trị thật".

Chuyển động chính sách từ Nghị quyết số 68-NQ/TW: Môi trường cho doanh nhân lớn lên cùng đất nước

Thực tiễn từ THACO Chu Lai và chuỗi dự án trọng điểm trên cả nước là minh chứng sinh động cho sức sống của Nghị quyết số 68-NQ/TW. Sự chuyển dịch mạnh mẽ trong quản trị quốc gia từ “quản lý” sang “kiến tạo và đồng hành” cùng việc tháo gỡ quyết liệt thủ tục pháp lý đã tạo luồng sinh khí mới, giúp THACO tự tin triển khai các dự án chiến lược: Khu công nghiệp Nông lâm nghiệp (451ha), nạo vét luồng Cửa Lở (cho tàu 50.000 tấn) và Tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc Nhà nước mở rộng không gian phát triển giúp khu vực tư nhân giải phóng tối đa tiềm năng, đóng góp hiệu quả vào các hạ tầng cốt lõi quốc gia.

Bệ đỡ thể chế từ Nghị quyết số 68-NQ/TW với việc cắt giảm thủ tục hành chính, bảo vệ quyền sở hữu và bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng đã củng cố niềm tin pháp lý, giúp các tập đoàn tư nhân tự tin dấn thân vào những lĩnh vực khó, đầu tư lớn như R&D, công nghiệp nặng hay nông nghiệp xanh tuần hoàn.

Là “sếu đầu đàn”, THACO không chỉ tăng trưởng riêng lẻ mà còn kết nối, dẫn dắt các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam đủ tầm vóc, gia tăng sức mạnh nội sinh và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Năm 2026, THACO hoàn thiện chiến lược Tập đoàn công nghiệp đa ngành quy mô lớn trên nền tảng công nghiệp và số hóa. Với định hướng “Mới-Khác biệt, Đột phá-Đổi mới”, Tập đoàn nâng tầm quản trị toàn diện, tự động hóa sản xuất và điều khiển thông minh, tạo đà bứt phá bền vững ở tầm khu vực và thế giới từ năm 2027.

Để thực hiện chiến lược có tính rất khác biệt và quản trị rất đặc thù trong thời đại số hóa, người chèo lái con thuyền THACO, ông Trần Bá Dương cho biết: THACO cần phát triển lực lượng nhân sự và đội ngũ lãnh đạo thấm nhuần triết lý “làm thật, tạo ra giá trị thật và có đóng góp thiết thực”, có đặc tính công nghiệp và đáp ứng xu thế thời đại mới của mọi nhân sự là kỷ luật, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo, với tinh thần tận tâm trong công việc và mang tâm thế “Mỗi nhân sự là đại sứ của THACO”. Đồng thời mọi nhân sự có kỹ năng thay đổi, đa nghề, đa nhiệm, phải có năng lực về ngoại ngữ và số hóa.

Có thể thấy, hành trình bền bỉ tích lũy năng lực công nghiệp của THACO chính là minh chứng thực tiễn khẳng định một thực tế: Khi thể chế khai phóng tiềm năng từ Nghị quyết số 68-NQ/TW gặp gỡ khát vọng phụng sự của đội ngũ doanh nhân, kinh tế tư nhân hoàn toàn có thể trở thành trụ cột vững chắc của một Việt Nam tự cường. Trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, lực lượng doanh nhân Việt Nam đang đứng trước thời cơ và trách nhiệm lịch sử để khẳng định tầm vóc mới, sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.