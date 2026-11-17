Quang cảnh buổi hội thảo.

Tại hội thảo, đại biểu đã nghe báo cáo về công tác triển khai tích hợp năng lực số tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, trao đổi về quá trình thực hiện, những kết quả bước đầu và định hướng ứng dụng công nghệ trong hoạt động dạy học.

Điểm nhấn của hội thảo là 5 tham luận của các tổ chuyên môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học và Vật lí. Tập trung vào những giải pháp cụ thể trong tích hợp năng lực số gắn với từng môn học như: Phát triển kỹ năng tự học, tự đánh giá cho học sinh thông qua phần mềm Toán học; ứng dụng công nghệ số trong dạy học Ngữ văn qua bài học về phục hồi tầng ozone; phát triển năng lực số trong môn Tiếng Anh; sử dụng học liệu số, công nghệ mô phỏng trong dạy học Sinh học qua bài Màng sinh chất và đổi mới hoạt động thực nghiệm môn Vật lí bằng các công cụ số.

Bên cạnh các báo cáo chuyên đề, hội thảo dành thời gian để đại biểu, giáo viên trao đổi về thực trạng, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình tích hợp năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy.

Thông qua hội thảo, cán bộ quản lý, giáo viên có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận những phương pháp dạy học mới, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động, sáng tạo và khả năng tự học của học sinh trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục.