Cách tích hợp hộ chiếu vào VneID nhanh chóng, hiệu quả.

Từ nay bạn có thể tích hợp thông tin hộ chiếu vào VNeID để quản lý thuận tiện hơn. Các bước thực hiện khá đơn giản và có thể hoàn tất ngay trên điện thoại.

Tích hợp hộ chiếu vào VNeID đơn giản, tiện lợi

Việc tích hợp hộ chiếu vào VNeID sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong việc quản lý giấy tờ ngay trên điện thoại. Tuy nhiên, để sử dụng tính năng này, trước tiên bạn cần có tài khoản định danh điện tử mức 2. Khi đã đáp ứng đủ điều kiện, bạn có thể thực hiện theo 4 bước dưới đây.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản định danh mức 2 trên VNeID

Trước tiên, hãy truy cập vào tài khoản VNeID mức 2 để bắt đầu quá trình bổ sung thông tin hộ chiếu. Các thao tác thực hiện như sau:

Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và chờ hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập.

Đăng nhập tài khoản định danh mức 2 trên VNeID.

Bước 2: Điền chính xác số Căn cước công dân cùng mật khẩu đã đăng ký. Tiếp đó, nhấn Đăng nhập để truy cập tài khoản.

Điền chính xác số Căn cước công dân cùng mật khẩu đã đăng ký.

Khi đăng nhập thành công, màn hình chính của VNeID sẽ xuất hiện. Lúc này, bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo để thực hiện tích hợp hộ chiếu.

Bước 2: Truy cập mục 'Ví giấy tờ'

Từ giao diện chính, bạn cần tìm đến khu vực quản lý các loại giấy tờ điện tử được tích hợp trên tài khoản.

Hãy nhấn chọn Ví giấy tờ trên màn hình. Sau đó, hệ thống sẽ đưa bạn đến nơi quản lý những giấy tờ cá nhân đã được thêm vào VNeID, đồng thời cho phép tạo yêu cầu tích hợp mới.

Truy cập mục 'Ví giấy tờ'.

Bước 3: Mở 'Tích hợp giấy tờ' và tạo yêu cầu mới

Sau khi vào Ví giấy tờ, bạn tiếp tục thực hiện các thao tác để gửi yêu cầu bổ sung thông tin hộ chiếu. Chọn Tích hợp giấy tờ.

Mở 'Tích hợp giấy tờ' và tạo yêu cầu mới.

Tại giao diện tiếp theo, nhấn Tạo mới yêu cầu. Hệ thống sẽ chuyển sang phần lựa chọn loại giấy tờ mà bạn muốn tích hợp.

Tại giao diện tiếp theo, nhấn Tạo mới yêu cầu.

Bước 4: Chọn 'Hộ chiếu' và hoàn tất theo hướng dẫn

Cuối cùng, bạn chỉ cần lựa chọn loại giấy tờ tương ứng và cung cấp thông tin theo yêu cầu của hệ thống.

Tại giao diện lựa chọn, hãy nhấn Hộ chiếu, sau đó điền các thông tin cần thiết theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình. Hệ thống sẽ tiếp nhận dữ liệu để thực hiện đối chiếu, xác thực và xử lý yêu cầu tích hợp.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn chỉ cần chờ hệ thống xử lý yêu cầu. Khi thông tin được xác thực thành công, hộ chiếu sẽ được cập nhật trên VNeID theo quy định.

Dưới đây là quy trình bạn có thể tham khảo để thực hiện tích hợp hộ chiếu vào VNeID khi tính năng được triển khai chính thức:

Bước 1: Trong phần Loại thông tin, bạn nhấn chọn để xem và lựa chọn loại giấy tờ muốn tích hợp.

Lưu ý: Hiện tại, VNeID mới tập trung triển khai một số loại giấy tờ phổ biến như Giấy phép lái xe, Đăng ký xe, Thẻ bảo hiểm y tế và thông tin Người phụ thuộc. Trong khi đó, mục Hộ chiếu vẫn đang được phát triển nên chưa được cung cấp rộng rãi cho người dùng.

Khi tính năng được cập nhật chính thức, bạn chỉ cần chọn Hộ chiếu tại mục này để chuyển sang bước tiếp theo.

Bạn nhấn chọn để xem và lựa chọn loại giấy tờ muốn tích hợp.

Bước 2: Sau khi xác định loại giấy tờ là Hộ chiếu, hệ thống sẽ mở biểu mẫu tương ứng. Bạn tiến hành nhập đầy đủ những thông tin được yêu cầu.

Bước 3: Kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu vừa nhập. Nếu thông tin chính xác, bạn đánh dấu vào ô Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng, sau đó nhấn Gửi yêu cầu để hoàn tất.

Dù tùy chọn tích hợp hộ chiếu hiện chưa được triển khai rộng rãi, việc tìm hiểu trước các thao tác sẽ giúp bạn chủ động hơn. Khi Bộ Công an chính thức cung cấp tính năng, bạn có thể thực hiện nhanh chóng mà không mất nhiều thời gian làm quen.

Nhìn chung, tích hợp hộ chiếu vào VNeID sẽ giúp việc quản lý thông tin giấy tờ trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn. Dù tính năng này hiện chưa được triển khai rộng rãi, bạn có thể chủ động cập nhật ứng dụng và theo dõi thông báo chính thức để thực hiện ngay khi được hỗ trợ.