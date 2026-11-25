Một hoạt động tại sự kiện. (Ảnh UNFPA)

Ngày 25/11, sáng kiến “Nuôi dưỡng nội lực, kiến tạo bình đẳng” chính thức được giới thiệu tại sự kiện công bố và trải nghiệm chuỗi video tích hợp giáo dục bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới cùng kỹ thuật tự vệ trên nền tảng Vovinam Digital.

Chương trình diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội nhằm hưởng ứng Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và Chiến dịch 16 ngày Hành động toàn cầu chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái năm 2026.

Sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) phối hợp cùng đơn vị Vovinam Digital tổ chức, với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Các đại biểu dự một hoạt động tại chương trình. (Ảnh UNFPA)

Sự kiện thu hút hàng nghìn sinh viên trên địa bàn Hà Nội tham gia trải nghiệm nền tảng, kết hợp tìm hiểu kiến thức về phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới với thực hành kỹ năng tự vệ trong các tình huống nguy hiểm. Đồng thời, có sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan, Mạng lưới Ngăn ngừa và ứng phó bạo lực giới (GBVNet), giảng viên, và đối tác.

Đây là hoạt động nhằm giới thiệu một cách tiếp cận sáng tạo trong giáo dục bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, kết hợp giữa các kỹ năng tự vệ của Vovinam - môn võ cổ truyền của dân tộc - với kiến thức về nhận diện bạo lực, ứng phó an toàn và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Sáng kiến đưa giáo dục bình đẳng giới đến gần hơn với sinh viên thông qua trải nghiệm thực tế. Qua đó, thể thao trở thành một phương thức sáng tạo để thúc đẩy sự tham gia, trang bị kiến thức và góp phần phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Thông qua sáng kiến, chuỗi 18 video hướng dẫn kỹ thuật tự vệ trên nền tảng Vovinam Digital sẽ được tích hợp thêm các nội dung giáo dục về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Các nội dung được thiết kế ngắn gọn, trực quan, kết hợp giữa tình huống minh họa, hình ảnh, infographic và hướng dẫn thực hành kỹ thuật Vovinam, giúp người xem vừa tiếp cận kiến thức vừa có cơ hội học hỏi các kỹ năng bảo vệ bản thân trong những tình huống cụ thể.

Chuỗi 18 video tập trung vào ba nhóm nội dung chính: nhận diện các hình thức bạo lực trên cơ sở giới; các nguyên tắc ứng phó an toàn; và vai trò của người chứng kiến trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực.

Chuỗi video được kỳ vọng không chỉ là công cụ tập luyện kỹ năng tự vệ cho người trẻ, nhất là nữ giới, mà còn nâng cao hiểu biết của người dùng về các hình thức bạo lực giới cũng như cách lắng nghe, hỗ trợ và kết nối người bị bạo lực với các dịch vụ phù hợp.

Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh lễ công bố và giới thiệu sáng kiến, sinh viên trực tiếp tham gia các hoạt động tương tác và trải nghiệm thực tế.

Cụ thể, người tham gia có thể khám phá nền tảng Vovinam Digital và tìm hiểu chuỗi video hướng dẫn; tham gia các trò chơi, thử thách kiến thức về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực; thực hành kỹ năng tự vệ thông qua các tình huống mô phỏng dưới sự hướng dẫn của các võ sư Vovinam. Các hoạt động này giúp sinh viên củng cố kiến thức, thực hành kỹ năng và tìm hiểu cách tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ khi cần thiết.

Không dừng lại trong khuôn khổ sự kiện, chuỗi video sẽ còn tiếp tục được hoàn thiện, số hóa và đăng tải trên nền tảng Vovinam Digital cũng như các kênh truyền thông số của các đơn vị liên quan. Sáng kiến kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận, lan tỏa các kiến thức và kỹ năng thiết thực về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực và tự bảo vệ bản thân, đặc biệt đối với nữ sinh, phụ nữ trẻ và cộng đồng.

“Nuôi dưỡng nội lực, kiến tạo bình đẳng” là sáng kiến được nhằm tích hợp kiến thức và kỹ năng liên quan bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới vào các công cụ hướng dẫn kỹ năng tự vệ của Vovinam trên nền tảng số.

Sáng kiến tập trung vào việc nâng cao khả năng nhận diện bạo lực, ứng phó an toàn, tìm kiếm hỗ trợ và thúc đẩy các giá trị bình đẳng, tôn trọng, không bạo lực. Chương trình được Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA), phối hợp cùng Công ty Vovinam Digital, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ UNFPA và KOICA.