Tích hợp giáo dục an toàn mạng trong trường học, không tổ chức tiết học riêng

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Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 6206/BGDĐT-GDPT gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn triển khai giáo dục an toàn mạng toàn diện trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2026-2027.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo dục an toàn mạng nhằm hình thành cho học sinh năng lực sử dụng môi trường số an toàn, lành mạnh, có trách nhiệm và đạo đức; biết bảo vệ bản thân, người khác và dữ liệu cá nhân; nhận diện, phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ trên mạng, đồng thời khai thác hiệu quả môi trường số phục vụ học tập, giao tiếp và phát triển bản thân.

Nội dung này được lồng ghép, tích hợp trong các môn học và hoạt động giáodục, không làm phát sinh hồ sơ mới, không tổ chức thành môn học hoặc tiết học riêng. Hoạt động giáo dục phải lấy học sinh làm trung tâm, bảo đảm an toàn tâm lý, quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân; chú trọng thực hành, trải nghiệm, xử lý tình huống và tạo sản phẩm học tập.

Các cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung phù hợp với cấp học, môn học, điều kiện triển khai và đặc điểm tâm sinh lý học sinh, tập trung vào 8 chủ đề: khai thác, đánh giá thông tin số và nhận diện rủi ro; giao tiếp, hợp tác, ứng xử và công dân số; quản lý danh tính số, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; an toàn thiết bị, tài khoản và ứng phó sự cố; sức khỏe số, an sinh số và cân bằng đời sống số; sáng tạo nội dung số, bản quyền và trách nhiệm số; sử dụng AI an toàn; tìm kiếm hỗ trợ, phục hồi và đóng góp cộng đồng số.

Môn Tin học giữ vai trò nòng cốt trong cung cấp kiến thức nền tảng, kỹ năng số cốt lõi và nguyên tắc sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm. Các trường có thể lồng ghép nội dung qua hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, diễn đàn học sinh, cuộc thi truyền thông, dự án nhỏ, câu lạc bộ công nghệ số, STEM/STEAM, AI và diễn tập xử lý tình huống số, trong phạm vi kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt.

Các cơ sở giáo dục đồng thời triển khai tư vấn học đường, hỗ trợ học sinh gặp rủi ro số, thiết lập kênh báo cáo thân thiện, bí mật, dễ tiếp cận; tổ chức hỗ trợ tâm lý, phục hồi và phòng ngừa tái diễn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong hướng dẫn quản lý thiết bị, dữ liệu, thời gian sử dụng Internet, sử dụng AI và xử lý khi học sinh gặp sự cố số; khuyến khích phối hợp với cơ quan công an, y tế, tổ chức bảo vệ trẻ em, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia an toàn thông tin và các lực lượng liên quan theo quy định./.