Tích hợp chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững trong khu vực ASEAN

Hội nghị có sự tham dự của hơn 300 đại biểu; trong đó có 60 đại biểu đến từ 8 quốc gia thành viên trong Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN, các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia thẩm định giá trong khu vực và quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính Việt Nam), Chủ tịch Hiệp hội Thẩm định giá ASEAN nhiệm kỳ 2025 - 2026, phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính Việt Nam), Chủ tịch Hiệp hội Thẩm định giá ASEAN nhiệm kỳ 2025-2026, nghề thẩm định giá đang đứng trước những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các mô hình định giá tự động đang từng bước làm thay đổi cách thức thu thập thông tin, xử lý dữ liệu, phân tích thị trường và thực hiện thẩm định giá.

Ông Nguyễn Minh Tiến cũng khẳng định, công nghệ có thể thay đổi phương thức thực hiện thẩm định giá, nhưng không làm thay đổi những giá trị cốt lõi của nghề nghiệp: tính độc lập, khách quan, minh bạch, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Qua hội nghị, ông Tiến mong muốn những ý kiến, thảo luận sẽ được cụ thể hóa thành những hoạt động hợp tác thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của AVA và cộng đồng thẩm định viên về giá ASEAN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại Hội nghị.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, thành phố đang tập trung triển khai những động lực phát triển mới quan trọng, trong đó có Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do Đà Nẵng, tiếp tục mở rộng Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cảng Liên Chiểu... Thành phố cũng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, dịch vụ chất lượng cao và phát triển bền vững là những định hướng quan trọng trong giai đoạn phát triển sắp tới.

Vì vậy, thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế, chào đón các nhà đầu tư, các định chế tài chính, các tổ chức nghề nghiệp, các chuyên gia và doanh nghiệp trong nước và quốc tế để tìm hiểu cơ hội hợp tác và cùng phát triển.

Thẩm định giá đang đứng trước yêu cầu khai thác hiệu quả hơn các nguồn dữ liệu mới, ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực phân tích, đồng thời phát triển các phương pháp phù hợp để nhận diện và lượng hóa những yếu tố mới tác động đến giá trị tài sản. Chủ đề của phiên tham luận tập trung vào nội dung “Chuẩn mực thẩm định giá và AI, mô hình định giá tự động (AVM), chuyển đổi số trong thẩm định giá”.

Các đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị.

Các nội dung được trao đổi xoay quanh việc ứng dụng AI và dữ liệu để đổi mới hoạt động thẩm định giá; trách nhiệm giải trình trong các mô hình định giá tự động và định hướng xây dựng các công cụ AVM phù hợp với chuẩn mực thẩm định giá; những lưu ý thực tiễn trong việc xây dựng niềm tin đối với hoạt động thẩm định giá tại các thị trường còn hạn chế về dữ liệu.

Các ý kiến cũng chỉ ra, bên cạnh cơ hội nâng cao năng suất và khả năng xử lý thông tin, chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng kiểm chứng kết quả, bảo đảm an toàn thông tin và trách nhiệm nghề nghiệp của các thẩm định viên về giá.

Thông qua việc thúc đẩy trao đổi chuyên môn, hợp tác quốc tế và tiếp cận những phương thức mới trong ứng dụng công nghệ, dữ liệu và các yếu tố phát triển bền vững, hội nghị góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa lĩnh vực thẩm định giá, nâng cao chất lượng và tính minh bạch của hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và mô hình tăng trưởng xanh.

Trưởng đoàn các quốc gia chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Qua đó, hội nghị góp phần vào quá trình thực hiện các mục tiêu của Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và có trách nhiệm của nghề thẩm định giá trong khu vực ASEAN.

Hội nghị AVA28 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang tạo nền tảng cho quá trình phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo…