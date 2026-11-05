Tích hợp chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm: Mục tiêu cao nhất là an toàn của người dân

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (đoàn Hà Nội) phát biểu thảo luận tổ

Chiều 5-11, Quốc hội thảo luận ở Tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035.

Tại tổ Hà Nội, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt tán thành sự cần thiết xây dựng Chương trình này. Ông phân tích, chủ trương tích hợp hai chương trình về phòng, chống ma túy và tội phạm là phù hợp định hướng tại Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị và yêu cầu kế thừa Nghị quyết số 163/2024/QH15 của Quốc hội. Tuy nhiên, tích hợp phải tạo hiệu quả thực chất, chứ không chỉ cộng các danh mục và nguồn vốn.

Đi vào các nội dung cụ thể, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt lưu ý, cần đảm bảo chương trình này không trùng lặp với chương trình khác và chi thường xuyên.

Dẫn ví dụ thực tiễn, ông Việt cho biết, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa trong trường học và bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở đang có nội dung giao thoa với nhiều chương trình, nhiệm vụ chi…

Vì thế, phải rà đến từng hoạt động theo bốn tiêu chí: đúng đối tượng, đúng địa bàn, đúng sản phẩm đầu ra, đúng nguồn kinh phí. Nguồn vốn Chương trình cần dành cho nhiệm vụ trọng điểm, năng lực tăng thêm, không đưa toàn bộ hoạt động quản lý thường xuyên vào danh mục đầu tư.

Về mục tiêu, chỉ tiêu, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt đề nghị rà soát, bảo đảm thống nhất với Nghị quyết số 34/2026/QH16, trong đó có mục tiêu đến năm 2030 ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không có ma túy. Để bảo đảm tính thực chất, cần xây dựng tiêu chí công nhận, tái đánh giá và kiểm chứng độc lập. Theo đại biểu, chỉ tiêu giảm tội phạm phải đi đôi với chất lượng xử lý tin báo và mức độ an toàn của người dân.

Đại biểu Việt cũng tán thành về thực hiện chương trình này trên phạm vi cả nước trong 10 năm, chia hai giai đoạn 2026–2030 và 2031–2035. Tuy nhiên, ông đề nghị, nếu Quốc hội quyết định chủ trương cho cả 10 năm thì mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2035 phải được xác định đủ rõ ngay trong Nghị quyết.

Về kinh phí và tiêu chí phân bổ, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt góp ý, việc phân bổ không nên bình quân theo số đơn vị hành chính mà cần dựa vào mức độ phức tạp của tội phạm, ma túy; quy mô dân số và nhóm có nguy cơ; khả năng tiếp cận dịch vụ; năng lực ngân sách và kết quả thực hiện. Đặc biệt ưu tiên địa bàn trọng điểm, biên giới, khó khăn, đồng thời tính đến áp lực dân số, tính liên thông tội phạm tại các đô thị lớn.

Ngoài ra, đại biểu Việt cũng góp ý về thực hiện Nghị quyết này tại Hà Nội gắn với Điều 14 Luật Thủ đô. Trong đó, đề nghị quy định rõ phối hợp giữa Bộ Công an, các Bộ với Thành phố trong xác định địa bàn trọng điểm, chia sẻ dữ liệu, tổ chức lực lượng, phân định trách nhiệm và nguồn kinh phí; tránh xây hệ thống địa phương trùng với hạ tầng trung ương...

“Điều quan trọng nhất là khi Nghị quyết đi vào cuộc sống, cấp xã phải thực sự triển khai được nhiệm vụ, người dân được bảo đảm an toàn hơn và từng đồng ngân sách được sử dụng hiệu quả, có kết quả đo lường cụ thể” – đại biểu Nguyễn Ngọc Việt nói.

Cũng tại tổ Hà Nội, ĐBQH Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh án TAND TP Hà Nội góp ý, cần bảo đảm việc phân bổ nguồn lực tương xứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hoàn thiện hướng dẫn để bảo đảm sự đồng bộ giữa chương trình với các quy định pháp luật có liên quan...