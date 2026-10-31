Tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 thành một đầu số 113 thống nhất

Việc ban hành Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Quyết định số 1166/QĐ-TTg ngày 29/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 642/KH-BCA-V01 của Bộ Công an, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Mục tiêu cốt lõi là hoàn thành tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113 (An ninh trật tự), 114 (Cứu nạn, cứu hộ, PCCC) và 115 (Cấp cứu y tế) thành một số dịch vụ khẩn cấp 113 dùng chung thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, đáp ứng tối đa yêu cầu phục vụ nhân dân.

Lộ trình thực hiện được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 trong năm 2026 sẽ hoàn thành tích hợp các số 113, 114, 115 về một đầu số 113 trên địa bàn tỉnh. Bố trí địa điểm, lực lượng trực kết hợp giữa Công an và Y tế tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh. Trong thời gian chuyển tiếp, hệ thống vẫn bảo đảm người dân gọi đến bất kỳ số nào trong ba số trên đều được định tuyến thông suốt về số 113 mà không bị gián đoạn. Giai đoạn 2 (2027 - 2028): Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, phần mềm nền tảng số; hoàn thành tập huấn, đào tạo 100% cán bộ trực tổng đài và lực lượng xử lý tại hiện trường; chính thức ra mắt và vận hành ổn định Tổng đài 113 dùng chung trên toàn tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Công an tỉnh làm cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng quy trình tiếp nhận, điều phối xử lý thông tin liên ngành; bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin và an ninh mạng.

Bên cạnh công tác kỹ thuật và tổ chức lực lượng, UBND tỉnh đặc biệt yêu cầu các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, hướng dẫn nhân dân sử dụng Tổng đài 113 đúng mục đích trong các tình huống khẩn cấp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gọi điện quấy rối, báo tin giả, tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, cứu hộ cứu nạn.

Việc hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành Tổng đài 113 thống nhất không chỉ là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh, còn khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh trong việc đổi mới phương thức phục vụ, lấy sự an toàn và hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động./.