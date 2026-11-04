Tích hợp AI xuyên suốt chương trình đào tạo giáo viên

AI gắn với thực hành sư phạm số

Ngày 4.11, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BGDĐT về Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học nhóm ngành Đào tạo giáo viên.

Theo Chuẩn mới, các cơ sở đào tạo giáo viên phải rà soát, xây dựng yêu cầu về năng lực số trong chuẩn đầu ra của từng chương trình, trên cơ sở tham chiếu Khung năng lực số cho người học do Bộ GD&ĐT ban hành.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo và thực hành sư phạm. Ảnh minh họa

Từng cơ sở phải xác định mức năng lực sinh viên cần đạt, quy định cách đánh giá và công khai trong chương trình đào tạo. Yêu cầu này phải phù hợp với đặc thù ngành học, năng lực nghề nghiệp của giáo viên và điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở đào tạo.

Nội dung ứng dụng AI, gồm AI tạo sinh, phải được tích hợp xuyên suốt chương trình và gắn với thực hành sư phạm số. Sinh viên được rèn luyện cách lựa chọn, sử dụng và kiểm chứng kết quả do AI tạo ra khi xây dựng học liệu, tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá.

Việc sử dụng AI phải bảo đảm các nguyên tắc đạo đức, an toàn, tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người dạy có trách nhiệm kiểm chứng kết quả do AI tạo ra trước khi sử dụng trong những quyết định giáo dục có ảnh hưởng đến người học.

Về ngoại ngữ, sinh viên sư phạm khi tốt nghiệp phải đạt tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, trừ trường hợp chương trình đặt ra yêu cầu cao hơn.

Riêng sinh viên ngành Sư phạm tiếng nước ngoài phải đạt tối thiểu bậc 5 đối với ngoại ngữ chính và bậc 3 đối với ngoại ngữ phụ. Yêu cầu đối với sinh viên sư phạm là người nước ngoài được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Các chuẩn đầu ra về phẩm chất, năng lực chung, năng lực sư phạm và năng lực chuyên môn phải được cụ thể hóa thành những chỉ báo có thể quan sát, đo lường và đánh giá.

Chương trình đào tạo phải giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết những vấn đề trong thực tiễn, tiếp tục phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời.

Ít nhất 12 tín chỉ thực hành, thực tập sư phạm

Chuẩn mới quy định chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học có thời gian đào tạo chuẩn 4 năm, với ít nhất 125 tín chỉ, chưa bao gồm các học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, an ninh.

Thành phần nghiệp vụ sư phạm phải có ít nhất 30 tín chỉ. Trong đó, ít nhất 12 tín chỉ dành cho rèn luyện nghiệp vụ, thực hành và thực tập sư phạm; ít nhất 8 tín chỉ được thực hiện tại các cơ sở thực hành, thực tập.

Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm được tổ chức theo lộ trình từ trải nghiệm môi trường giáo dục, tập dạy trong lớp học và môi trường số đến thực tập từng phần và thực tập toàn diện.

Cơ sở đào tạo phải có cơ sở thực hành sư phạm hoặc thỏa thuận hợp tác với các cơ sở giáo dục phù hợp; đồng thời tổ chức phối hợp giữa giảng viên sư phạm và giáo viên hướng dẫn tại nơi thực hành, thực tập.

Chuẩn mới cũng quy định cụ thể yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên. Theo đó, giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ phải trực tiếp đảm nhiệm ít nhất 60% tổng khối lượng học tập thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên sâu.

Đối với thành phần nghiệp vụ sư phạm, ít nhất 50% số giảng viên trực tiếp giảng dạy phải có trình độ tiến sĩ và chuyên môn phù hợp với học phần được phân công.

Mỗi chương trình phải có ít nhất một giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ thuộc ngành phù hợp, có từ 5 năm kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy đại học, chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình.

Để chủ trì giảng dạy, chương trình phải có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu hoặc đồng cơ hữu có trình độ tiến sĩ, chuyên môn phù hợp; trong đó ít nhất 2 người có chuyên môn về khoa học giáo dục. Sau 3 năm kể từ ngày ban hành Chuẩn, số tiến sĩ cơ hữu, đồng cơ hữu chủ trì giảng dạy chương trình phải đạt ít nhất 7 người.

Các chương trình được ban hành sau thời điểm Quyết định có hiệu lực phải thực hiện theo Chuẩn mới. Đối với chương trình đã ban hành trước đó, cơ sở giáo dục đại học phải hoàn thành việc rà soát, cập nhật để đáp ứng các tiêu chí trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.