Hội nghị là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ góc nhìn chuyên môn giữa các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và Pháp, hướng tới thúc đẩy hợp tác và tăng cường kết nối trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu.

PGS.TS Phạm Xuân Anh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Chủ tịch luân phiên Tổ hợp PFIEV Việt Nam năm 2026.

AI đặt ra yêu cầu mới đối với đào tạo kỹ sư

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, PGS.TS Phạm Xuân Anh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Chủ tịch luân phiên Tổ hợp PFIEV Việt Nam năm 2026 đã gửi lời chào mừng tới các đại biểu, chuyên gia và đối tác tham dự, đồng thời thể hiện tinh thần sẵn sàng thúc đẩy các hoạt động trao đổi, hợp tác giữa các cơ sở đào tạo Việt Nam và Pháp.

PGS.TS Phạm Xuân Anh nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với giáo dục đại học, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh việc đánh giá năng lực của sinh viên, các cơ sở giáo dục cần đặc biệt chú trọng trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng và khả năng làm chủ công nghệ thông qua việc thường xuyên cập nhật, ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến.

PGS.TS Phạm Xuân Anh tin rằng hội nghị sẽ mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn về ứng dụng AI trong giáo dục kỹ thuật, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa các cơ sở giáo dục, chuyên gia và các nhà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam và Pháp.

Ông Thibaut SKRZYPEK, điều phối viên và người phát ngôn của Tổ hợp các trường đối tác Pháp, đại diện Trường Quốc gia Cầu đường (ENPC).

Ông Thibaut SKRZYPEK, điều phối viên và người phát ngôn của Tổ hợp các trường đối tác Pháp, đại diện Trường Quốc gia Cầu đường (ENPC) đã giới thiệu những vấn đề trọng tâm và nguyên tắc thảo luận, đồng thời chính thức điều phối phiên thảo luận.

Ông Thibaut SKRZYPEK nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với giáo dục kỹ thuật, từ xây dựng chương trình đào tạo, thiết kế học phần đến phương pháp đánh giá người học.

Những nội dung trao đổi không chỉ phục vụ hoạt động của chương trình PFIEV mà còn hướng tới chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến cho các trường đại học Việt Nam và Pháp trước những thách thức mới mà AI đang đặt ra trên phạm vi toàn cầu.

Câu hỏi xuyên suốt được đặt ra tại hội nghị là: "Làm thế nào để tích hợp trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ chương trình đào tạo kỹ thuật PFIEV, từ nội dung giảng dạy, xây dựng học phần đến phương pháp đánh giá sinh viên?".

Toàn cảnh Hội nghị.

Để tập trung giải quyết vấn đề này, phiên thảo luận được triển khai xoay quanh 5 câu hỏi chính. Với mỗi câu hỏi, hai diễn giả được mời chia sẻ quan điểm trong khoảng 3 phút, tạo điều kiện để các chuyên gia tiếp tục trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến đa chiều.

Qua đó, hội nghị mở rộng đối thoại, tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học, cơ sở đào tạo và các đối tác trong hệ sinh thái hợp tác PFIEV Việt Nam - Pháp.

Tăng cường trao đổi học thuật, thúc đẩy hợp tác PFIEV Việt Nam - Pháp

Kết thúc phiên thảo luận, ông Thibaut SKRZYPEK đã tổng hợp những nội dung chính, các vấn đề cần tiếp tục quan tâm, định hướng ưu tiên và những đề xuất được đưa ra trong chương trình. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục trao đổi, xem xét và tổng hợp tại phiên họp CNP diễn ra cùng ngày.

Hội nghị bàn tròn "AI và đào tạo kỹ sư" là một trong những hoạt động góp phần duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Tổ hợp PFIEV Việt Nam và Tổ hợp các trường đối tác Pháp.

Thông qua việc kết nối chuyên gia, thúc đẩy trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm, chương trình góp phần mở rộng cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và tiếp cận những vấn đề mới của giáo dục đại học trong bối cảnh công nghệ đang phát triển mạnh mẽ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Với vai trò là đơn vị đăng cai tổ chức chương trình, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, tích cực trong các hoạt động hợp tác quốc tế, đồng hành cùng các đối tác trong Tổ hợp PFIEV nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc tế.