Tích hợp AI phát triển phẫu thuật nội soi trong y khoa

Ngày 16/9, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi toàn quốc năm 2026 (VASEL 2026), với chủ đề "Đổi mới công nghệ - Tích hợp AI phát triển phẫu thuật nội soi".

Ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Phó chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Phó chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, trải qua hơn 130 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Trung ương Huế đã khẳng định vị thế là một trong những Trung tâm Ngoại khoa lớn nhất của cả nước, triển khai nhiều kỹ thuật điều trị hàng đầu như ghép tạng, phẫu thuật nội soi, robot, chấn thương chỉnh hình - phẫu thuật tạo hình, tiết niệu, thần kinh sọ não, lồng ngực - tim mạch...

Trong đó, phẫu thuật nội soi và nội soi can thiệp là những thế mạnh nổi bật của bệnh viện, phẫu thuật nội soi một lỗ và qua lỗ tự nhiên là kỹ thuật đầu tiên được triển khai ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Đặc biệt, kỹ thuật phẫu thuật nội soi của Bệnh viện Trung ương Huế được chuyển giao cho các phẫu thuật viên đến từ Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan... từ những năm đầu thập niên 2010.

Toàn cảnh Hội nghị Khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi toàn quốc năm 2026 (VASEL 2026), với chủ đề "Đổi mới công nghệ - Tích hợp AI phát triển phẫu thuật nội soi".

Theo quy hoạch của Chính phủ, Bệnh viện Trung ương Huế nằm trong sáu bệnh viện trọng điểm được ưu tiên đầu tư, hướng tới đạt tầm khu vực và thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, ngoại khoa và phẫu thuật nội soi luôn là những lĩnh vực được quan tâm đầu tư và không ngừng đổi mới. Từ các kỹ thuật nội soi cơ bản, đến nay phẫu thuật nội soi đã phát triển mạnh mẽ với các kỹ thuật ít xâm lấn, phẫu thuật nội soi nâng cao, phẫu thuật robot, phẫu thuật hỗ trợ hình ảnh và nhiều công nghệ hiện đại khác.

Ông Phạm Như Hiệp cho hay, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong y học, AI không thay thế phẫu thuật viên. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi được tích hợp một cách phù hợp với kiến thức, kinh nghiệm lâm sàng, kỹ thuật và y đức…

Khai mạc gian hàng tại Hội nghị Khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi toàn quốc năm 2026 (VASEL 2026), với chủ đề "Đổi mới công nghệ - Tích hợp AI phát triển phẫu thuật nội soi".

Theo Ban Tổ chức VASEL 2026, đã lựa chọn hơn 260 bài báo cáo của các đồng nghiệp đến từ các bệnh viện chuyên ngành Ngoại, Sản, Ung bướu, Nhi; các bệnh viện đa khoa công lập và tư thục; bác sĩ nội trú, học viên sau đại học, điều dưỡng chuyên khoa và một số chuyên gia đến từ các nước có nền y học phát triển như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan...

Cụ thể, một số bài báo cáo nổi bật như: Ứng dụng phẫu thuật Robot trong bệnh lý đường tiêu hóa, tiết niệu, sản- phụ khoa, phổi- trung thất…; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ quyết định lâm sàng, phân tích y văn và định vị phẫu thuật; Kỹ thuật dựng và in 3D trong lập kế hoạch phẫu thuật khối u vị trí phức tạp trong ổ bụng, bệnh lý chấn thương chỉnh hình; Đánh giá mức độ tương đồng của notebook LM và bác sĩ lâm sàng trong phân tầng nguy cơ tái phát ung thư biểu mô tế bào gan sau phẫu thuật nội soi cắt gan…

Trong chương trình tiền Hội nghị, Ban Tổ chức triển khai các lớp đào tạo liên tục về ngoại tiêu hóa và Robot, thận - tiết niệu, chấn thương chỉnh hình và nội soi tiêu hóa can thiệp, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ y tế cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới trong thực hành chuyên môn.

Dịp này, nhiều chương trình ký kết hợp tác được triển khai giữa Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Việt Đức với Hiệp hội các Phẫu thuật viên Nội soi Tiêu hóa Ấn Độ (Indian Association of Gastrointestinal Endo Surgeons - IAGES) và Trung tâm đào tạo Phẫu thuật Nội soi và Phẫu thuật Robot Châu Á (ASIA IRCAD). Các chương trình hợp tác mở ra hướng phát triển đột phá trong lĩnh vực Ngoại khoa, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot tại Việt Nam.