Tích hợp 5 loại giấy tờ trên VNeID để được miễn, giảm lệ phí

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức chiều 15/10, thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, thông tin về các tiện ích trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Theo thượng tá Hồ Thị Lãnh, người dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nên tích hợp đầy đủ 5 loại giấy tờ, thông tin cơ bản trên VNeID, gồm giấy khai sinh, thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội, số điện thoại và sổ sức khỏe điện tử.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo chiều 15/10. Ảnh: Phan Anh.

Việc tích hợp nhằm giúp người dân được miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/2/2027.

Công an TP.HCM cũng khuyến nghị người dân chủ động thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeID để bảo đảm dữ liệu cá nhân luôn "đúng, đủ, sạch, sống". Nếu phát hiện sai sót, người dân chủ động phối hợp kịp thời lực lượng công an cấp xã để được hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật.

Khi có sự thay đổi về nơi cư trú, công dân cần thực hiện việc khai báo, đăng ký cư trú theo đúng quy định của pháp luật trên ứng dụng VNeID.

Người chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cần nhanh chóng đăng ký, kích hoạt để sử dụng đầy đủ các dịch vụ công và tiện ích thiết thực mà ứng dụng VNeID mang lại.

Theo Công an TP.HCM, kể từ khi chính thức được triển khai vào năm 2022, bám sát mục tiêu của Đề án 06 do Chính phủ đề ra, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID từng bước mở rộng các tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, VNeID có tổng cộng 42 nhóm thủ tục và tính năng thiết yếu, phục vụ nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, gồm dịch vụ hành chính công; tích hợp giấy tờ và thông tin cá nhân; tiện ích, dịch vụ thanh toán, liên kết; đánh giá và phản ánh.