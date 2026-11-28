Khắc phục hạn chế của điện mặt trời

Việt Nam đã trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ điện mặt trời, từ các dự án nguồn điện quy mô lớn đến hàng loạt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại khu công nghiệp và hộ gia đình. Song, thực tiễn vận hành cũng bộc lộ những hạn chế khi sản lượng điện phụ thuộc vào thời tiết, thời điểm phát điện không phải lúc nào cũng trùng với nhu cầu sử dụng.

Chia sẻ tại Tọa đàm Truyền thông về năng lượng tái tạo, ngày 28/11, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, nhìn nhận quá trình phát triển điện mặt trời những năm qua đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm. Việc kết hợp với hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) có thể giúp khắc phục một phần hạn chế về thời điểm phát điện của nguồn năng lượng này.

Với hộ gia đình, lượng điện dư thừa vào ban ngày có thể được tích trữ để sử dụng vào buổi tối, qua đó tiết kiệm tiền điện và tăng khả năng tự chủ nguồn cung.

Ở quy mô lớn, BESS là công cụ điều tiết linh hoạt, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện nhờ khả năng phản ứng gần như tức thời. Ngoài tích trữ năng lượng, BESS còn có thể tham gia điều tần, điều áp, san bằng biểu đồ phụ tải.

Điện mặt trời có cơ hội khắc phục những điểm yếu nhờ pin lưu trữ. Ảnh: T.A

Theo ông Tuấn, nếu được bố trí tại những khu vực phù hợp và vận hành theo nhu cầu hệ thống, BESS có thể góp phần giảm tải lưới điện trong giờ cao điểm, hạn chế huy động một số nguồn điện có chi phí phát điện cao. Qua đó, hệ thống lưu trữ hỗ trợ tối ưu kế hoạch vận hành nguồn và lưới điện.

Đặc biệt, BESS là một trong những điều kiện quan trọng để mở rộng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe với yêu cầu sản xuất xanh, việc kết hợp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu với hệ thống lưu trữ tại chỗ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung điện sạch, tối ưu chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, một vướng mắc là sự chênh lệch giữa tiềm năng khai thác diện tích mái nhà và nhu cầu tiêu thụ điện của từng doanh nghiệp. Nếu đầu tư hệ thống công suất nhỏ, lượng điện sản xuất ra có thể không đủ dùng. Ngược lại, khi khai thác tối đa diện tích mái nhà, điện có thể dư thừa vào một số thời điểm.

Do đó, cần nghiên cứu cơ chế để các doanh nghiệp trao đổi, mua bán điện trong khu công nghiệp, kết hợp với hệ thống lưu trữ nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

Thị trường quy mô tỷ USD, cần gỡ nút thắt chính sách

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Cùng với đó, việc phát triển pin lưu trữ với quy mô hàng chục GW trong những năm tới mở ra thị trường trị giá hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, theo ông Bùi Xuân Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp GG (GG Power), cơ chế giá hiện nay mới tập trung vào vai trò hỗ trợ công suất của BESS, trong khi chưa có cơ chế trả phí cho các dịch vụ phụ trợ như điều tần, điều áp và khởi động đen.

Ông Bình đặt vấn đề, nếu nhà đầu tư xây dựng hệ thống pin lưu trữ với thời gian khai thác dự kiến 20 năm, nhưng sau 10 năm hệ thống điện đã phát triển đủ nguồn, nhu cầu bổ sung công suất không còn lớn, dự án sẽ được khai thác như thế nào để bảo đảm hiệu quả đầu tư?

“Việc có cơ chế trả phí cho các dịch vụ này sẽ giúp nhà đầu tư đa dạng hóa nguồn thu, giảm rủi ro trong dài hạn. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá hiệu quả dự án khi xem xét cấp vốn đầu tư”, ông Bình nói.

Bên cạnh cơ chế phát triển thị trường, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất pin lưu trữ cũng cần được quan tâm.

Theo ông Bình, trong khi các thương hiệu nước ngoài đẩy mạnh thâm nhập thị trường Việt Nam, doanh nghiệp trong nước vẫn phải đầu tư nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển công nghệ và mở rộng sản xuất.

Đơn cử, GG Power cho biết đã nộp hồ sơ lên Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị công nhận là doanh nghiệp công nghệ, qua đó có cơ hội tiếp cận các chính sách ưu đãi về thuế và mặt bằng sản xuất.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng năng lực sản xuất hệ thống BESS tại nhà máy ở Hưng Yên từ mức thiết kế 5 GWh/năm lên 12 GWh/năm trong năm 2027, đồng thời mở rộng chuỗi cung ứng trong nước từ khoảng 20 lên 50 nhà cung cấp.

Ở góc độ an ninh năng lượng quốc gia, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng làm chủ công nghệ sản xuất BESS có ý nghĩa đối với mục tiêu tự chủ công nghiệp và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng.

Với thị trường dân dụng, chi phí đầu tư ban đầu vẫn là rào cản đối với nhiều gia đình. Theo đại diện GG Power, một số ngân hàng, quỹ tài chính đã triển khai chương trình hỗ trợ vốn với tỷ lệ có thể lên tới 70%.

Các chính sách hỗ trợ từ ngân sách cũng được kỳ vọng thúc đẩy nhu cầu lắp đặt. Tuy nhiên, mức hỗ trợ cần được tính toán phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương.

Không thể đánh đổi an toàn lấy giá rẻ

Khi pin lưu trữ ngày càng được sử dụng rộng rãi, bên cạnh giá thành, chất lượng và dịch vụ hậu mãi, vấn đề an toàn cần được đặt lên hàng đầu.

Ông Bình lưu ý, pin lưu trữ có mật độ năng lượng cao, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt từ thiết kế, sản xuất, kiểm định đến vận hành. Với thiết bị lắp đặt trong gia đình, không thể đánh đổi sự an toàn lấy giá thành rẻ.

Cùng với đó, trách nhiệm thu hồi, xử lý pin thải cần được nhà sản xuất tính đến ngay từ khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Ông Hoàng Tuấn Nhật, Giám đốc công nghệ GG Power, cho biết, theo tính toán, các sản phẩm pin lưu trữ của doanh nghiệp có thể đạt tuổi thọ tối thiểu 15 năm trong điều kiện vận hành bình thường.

Doanh nghiệp đang nghiên cứu hai địa điểm tại Phú Thọ và Quảng Ninh để xây dựng nhà máy thu gom, tái chế pin lưu trữ. Ngoài nghiên cứu ứng dụng vật liệu từ pin thải vào sản xuất bê tông, doanh nghiệp còn hướng tới thu hồi những kim loại có giá trị như lithium, niken, nhôm và đồng.

Theo đại diện doanh nghiệp, một số vật liệu sau xử lý có thể đạt độ tinh khiết trên 95%. Tuy nhiên, cần thêm thời gian để kiểm chứng mức độ hoàn thiện của công nghệ và hiệu quả kinh tế của quá trình tái chế.

Điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ có dư địa phát triển lớn, song hiệu quả đầu tư không chỉ được đo bằng số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng. Chi phí đầu tư, khả năng khai thác, độ an toàn khi vận hành và phương án thu hồi, tái chế thiết bị sau khi hết vòng đời là những yếu tố cần được tính toán ngay từ đầu.