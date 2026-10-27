Tích cực vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác Hàn Quốc - Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Hồ Long

Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải chúc mừng thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Hội trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân và giữa hai tổ chức của hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Lee Shin Jae phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Hồ Long

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải cũng vui mừng nhận thấy, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực và sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Giao lưu nhân dân hai nước diễn ra nhộn nhịp với gần 400.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc và gần 200.000 người Hàn Quốc ở Việt Nam. Đặc biệt, khoảng 80.000 gia đình đa văn hóa Hàn - Việt đang ngày càng góp phần củng cố cho mối quan hệ thông gia bền chặt giữa hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Hồ Long

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải khẳng định, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là một biểu tượng đặc biệt về sự tin cậy chính trị, sự năng động, bền vững trong hợp tác kinh tế, và sự gắn bó sâu sắc trong giao lưu nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải và các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Lee Shin Jae và các đại biểu Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam tại buổi tiếp. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch KOVIFA chân thành cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đã dành thời gian tiếp Đoàn trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch KOVIFA cho biết, Hội đã mở rộng các kết nối với cộng đồng, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và những người bạn Hàn Quốc, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồ Long

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồ Long

Đánh giá cao vai trò của KOVIFA trong mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị, thời gian tới, hai bên phối hợp chặt chẽ, tích cực thúc đẩy các hoạt động thiết thực nhằm vun đắp cho quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp.