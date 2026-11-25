Chiều 25-11, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và các xã, phường trên địa bàn tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 2 tháng năm 2026 và năm 2027.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại cuộc họp.

Tính đến ngày 23-11, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất chuyển đổi cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 64/64 xã, phường. Dữ liệu đất đai của 100% đơn vị cấp xã đã được đồng bộ lên Hệ thống VNLIS quốc gia, với hơn 1,2 triệu thửa đất, đạt tỷ lệ 81,4%. Trong đó, nhóm 1 gồm hơn 1,1 triệu thửa đất đạt chuẩn "đúng, đủ, sạch, sống"; nhóm 2 có hơn 64.000 thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện, xử lý; nhóm 3 còn hơn 284.000 thửa đất chưa có dữ liệu.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phổ biến Kế hoạch số 14709 ngày 23-11 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 6193, ngày 8-5-2026 về thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch điều chỉnh, tỉnh tập trung lực lượng thu thập, làm sạch và nâng cao chất lượng dữ liệu đối với toàn bộ các thửa đất thuộc nhóm 2. Đến năm 2027, hoàn thành xây dựng mới CSDL và tích hợp đồng bộ dữ liệu các thửa đất thuộc nhóm 3 vào hệ thống dữ liệu quốc gia.

Đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Hòa Nam ghi nhận sự chủ động của các sở, ban, ngành, địa phương trong xây dựng CSDL đất đai và những kết quả đạt được. Để triển khai Kế hoạch số 14709, đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai; đồng thời tổng hợp, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả từ cấp xã, chuẩn hóa thành quy trình chung để áp dụng thống nhất trên toàn tỉnh. Sở Tài chính chủ động hướng dẫn, thẩm định, bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí cho các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ. UBND các xã, phường khẩn trương ban hành kế hoạch, giải pháp và quy trình phân công nhiệm vụ cụ thể trên địa bàn ngay trong tuần tới; việc thực hiện chỉ tiêu phải được theo dõi, kiểm soát chi tiết theo số lượng thửa đất hằng tháng.