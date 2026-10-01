Tích cực triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Toàn tỉnh hiện có 3.112 hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn về nhà ở, trong đó có 940 hộ cần hỗ trợ xây mới và 2.172 hộ cần được hỗ trợ sửa chữa. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến trên 202 tỉ đồng, huy động từ ngân sách Trung ương và địa phương.

Kinh phí hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là 100 triệu đồng/nhà - Ảnh: N.L.M

Để việc triển khai chương trình được thống nhất, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và phát huy vai trò của địa phương, bên cạnh nguồn lực do tỉnh vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khuyến khích các địa phương chủ động vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn lực huy động được tại địa phương để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chí và mức hỗ trợ của chương trình.

Đối với nguồn lực do tỉnh vận động, nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ cho các địa phương theo từng đợt, phù hợp với nguồn kinh phí thực tế huy động được, với phương châm “huy động được đến đâu, phân bổ hỗ trợ đến đó”.

Theo đó, tính đến ngày 25/9, nguồn kinh phí đã huy động và cam kết hỗ trợ là 65,166 tỉ đồng; trong đó, kinh phí các đơn vị đã chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là 53,302 tỉ đồng; nguồn kinh phí các địa phương tự vận động là 5,434 tỉ đồng; kinh phí các đơn vị đã cam kết, trao biển hỗ trợ nhưng chưa chuyển là 6,41 tỉ đồng. Do nhu cầu hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh còn lớn trong khi nguồn lực huy động hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu, việc phân bổ, hỗ trợ được thực hiện theo từng đợt, phù hợp với nguồn lực thực tế, ưu tiên các hộ gia đình có nhu cầu cấp thiết về nhà ở và bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình theo kế hoạch đề ra.

Được biết, theo phương án huy động nguồn lực đã được phê duyệt, kinh phí hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh là 100 triệu đồng/nhà; sửa chữa là 50 triệu đồng/nhà.